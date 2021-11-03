Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, eğitimle ilgili öne çıkan başlıkları Ahmet Hakan'la Tarafsız Bölge'de değerlendirdi.

"YARDIMCI KİTAPLAR DA ÜCRETSİZ OLACAK"

Yardımcı kitaplar da ücretsiz olacak. Bunların her ayın ilk haftası tüm kamuoyuna açıkladık. Ekimden itibaren başladık. Kasımda da yayınladık. Ders kitapları öğrencilerimize eriştirilmeye devam ederken tüm öğrencilerimize göndermeye başladık. Her ayın ilk haftası dijital olarak erişime açacağız. Aynı zamanda tüm öğrencilerimize basılı şekilde gönderdik. Yarımcı kitaplar hem dijital hem de basılı olarak tüm okullarda ücretsiz şekilde dağıtılacak.

Artık bizim gelinen noktada odaklanmamız gereken şey, eğitimde fırsat eşitliğine ve okullar arasındaki başarı farkını azaltmaya kaliteyi artırmaya bir vatandaşın çocuğunun gönül rahatlığıyla mahallesindeki okula göndermeyi ihtiyacı var. 4 öncelik koyduk. Okul öncesi eğitime erişimi artırmak. Okul öncesi eğitim yaşam boyu sadece bilişsel değil becerileri artıran eğitimlerden biridir.

Öğretmenlerle ilgili çok kapsamlı bir eğitim paketi hazırladık. Çok kapsamlı bir eğitim vereceğiz. Çok ciddi kaynaklar ayırdık. Ağırlığı burada yeni başlayan öğretmenlere vereceğiz. Adaptasyonları ile ilgili ciddi eğitim vermek lazım. Dördüncü noktada mesleki eğitim. Mesleki eğitimde asıl yaptığımız şu son 3 yıldan beri iş vereni biz eğitim içerisine dahil ettik. İşverenler artık mezunu beklemiyor eğitim sürecine dahil oluyor.