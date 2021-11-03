2. el araç fiyatları sıfırı solladı

ÇİP KRİZİ OTOMOTİV SEKTÖRÜNÜ OLUMSUZ ETKİLEDİ

Fiyatlar her geçen gün artıyor. Vatandaş ikinci el araç bulmakta zorluk yaşıyor. Mikroçip krizi, dünyayı etkisi altına aldı. Otomotiv sektörünü de olumsuz etkiledi. Sıfır kilometre araç ithalatında yeterli miktarda otomobil üretilemedi. Hal böyle olunca vatandaş ikinci el araçlara yöneldi.

"ŞUBAT'IN SONUNA KADAR FİYAT ARTIŞI DEVAM EDECEK"

Otomotiv sektörü yöneticisi Hüsamettin Yalçın, "Piyasada sıfır kilometre araç fiyatlarını geçen ikinci el araçlar mevcut. Bunun da el büyük sebeplerinden biri sıfır kilometre araç tarafında yaşanan tedarik problemi. Bunun da en büyük sebebi global bazda yaşanan cip krizi. İkinci eldeki fiyatlar da şu an artmaya devam ediyor. Hatta sıfır kilometre araç fiyatlarını yüzde 15, yüzde 20'ye yakın geçen ikinci el araçlar var. Yıl sonu rakamlarının da yaklaşık 780 bin bandında kapanacağını ön görüyoruz. Bunun yaklaşık 6 katı da 4,5 milyon adet ikinci el satışı olacak. İkinci el araç fiyatları şubat sonuna kadar artmaya devam edecek." dedi.