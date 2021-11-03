Instagram çöktü mü, DM neden açılmıyor?

İnstagram çöktü mü, neden açılmıyor? İnstagram mesajlar neden iletilmiyor? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Instagram uygulamasının mesaj iletiminde yaşanan aksaklık sorununun sebebi kullanıcılar tarafından merak ediliyor. Instagram tarafından gelecek açıklamalar merak ediliyor. İşte, İnstagram çöktü mü, neden açılmıyor? İnstagram mesajlar neden iletilmiyor?

INSTAGRAM MESAJLAR NEDEN GİTMİYOR?

Instagram kullanıcıları son saatlerde hareketlerin güncellenmediği yönündeki araştırmalarını sıklaştırdı. Ancak sorun hakkında henüz açıklama yapılmadı.