'S-400'lerin İncirlik'e sevk edildiği' iddiasına yalanlama
Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, "S-400 bataryalarının İncirlik'e sevk edildiği"ne yönelik iddiaları yalanladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 03 Kasım 2021 22:54
Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, "S-400 bataryalarının İncirlik'e sevk edildiği"ne yönelik iddiaları yalanladı.
Bakanlık kaynakları, bazı internet sitelerinde yer alan "Türkiye'nin S-400 bataryalarını İncirlik Hava Üssü'ne sevk ettiğine" yönelik haberlere ilişkin soru üzerine, iddiaların tamamen gerçek dışı olduğunu kaydetti.