Hakimler ve Savcılar Kurulu kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanlığından:

HAKİMLER VE SAVCILAR KURULU

GENEL KURUL KARARI

Karar Tarihi : 03.11.2021

Karar No : 742

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün, Küçükçekmece Ağır Ceza Mahkemesinin kurulması nedeniyle Küçükçekmece ilçesinin Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi yargı alanından çıkartılması ile Küçükçekmece Ağır Ceza Mahkemesinin yargı çevresinin Küçükçekmece, Başakşehir ve Avcılar ilçeleri olarak belirlenmesine ilişkin 13.09.2021 tarihli ve E.21646783-972/18836 sayılı yazısı Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunca görüşülerek;

Küçükçekmece ilçesinin Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi yargı alanından çıkartılmasına, Küçükçekmece Ağır Ceza Mahkemesinin yargı çevresinin Küçükçekmece, Başakşehir ve Avcılar ilçeleri olarak belirlenmesine,

Küçükçekmece, Başakşehir ve Avcılar ilçeleri bakımından; asliye ticaret, iş, tüketici, fikri ve sınai haklar mahkemeleri ile infaz hakimliğine ilişkin daha önce alınan yargı çevresi kararlarının uygulanmasının devamına,

İş bu kararın 11.11.2021 tarihinden itibaren uygulanmasına,

6087 sayılı Hakimler ve Savcılar Kurulu Kanunu'nun 32. maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi gereğince kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasına,

03.11.2021 tarihinde karar verildi.