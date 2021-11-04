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Kıbrıs gazisi Akif Ekiz vefat etti

Kıbrıs gazisi Akif Ekiz (68), İzmir'de yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Gazi Ekiz, memleketi Aydın'ın Karacasu ilçesinde düzenlenen askeri törenle toprağa verildi.

Kaynak : DHA
Eklenme : 04 Kasım 2021 04:48
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Kıbrıs gazisi Akif Ekiz vefat etti

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi'nde yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı tedavi gören Kıbrıs Gazisi Akif Ekiz, hayatını kaybetti. Ekiz'in cenazesi, Karacasu ilçesinde bulunan Çarşı Camiinde öğlen namazına müteakip düzenlenen askeri törenle Yenice Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi. Düzenlenen törene Denizli Merkez Komutanı Piyade Binbaşı Hasan Uluçay, Karacasu Kaymakam Vekili ve Bozdoğan İlçe Kaymakamı Mehmet Alperen Başkapan, Karacasu Belediye Başkanı Mehmet Erikmen, Nazilli Garnizon Komutanı Personel Astsubay Kıdemli Üstçavuş Ahmet Dicle ile gazinin yakınları ve vatandaşlar katıldı.

GAZİ AKİF EKİZ KİMDİR?

1953 yılında Karacasu'da dünyaya gelen Akif Ekiz, askerlik görevi sırasında Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan askerler arasında yer aldı. Burada savaşan Akif Ekiz, askerlikten sonra İzmir'e yerleşerek pide ustası olarak geçimini sağladı. 2 çocuk babası Ekiz, bir süredir hastalığı sebebiyle tedavi gördüğü İzmir 9 Eylül Üniversitesi hastanesinde yaşlılığa bağlı olarak 2 Kasım 2021 günü hayatını kaybetti.

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