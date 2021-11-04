CHP ve İYİ Parti'den terör tepkisi

Uzun bir süredir HDP'nin skandal açıklamalarına karşı sessizliğini koruyan CHP ve İyi Parti'den sürpriz bir adım geldi. HDP'nin aykırı çıkışlarına ilişkin doğrudan cevap vermekten kaçınan İyi Parti lideri Meral Akşener, dün partisinin TBMM'deki grup toplantısında sürpriz bir şekilde Millet İttifakı'nın gizli ortağı HDP'yi topa tuttu.

Tepki çeken Siirt gezisini anlatan Akşener "Bir HDP çalışanı, ziyaret ettiğimiz bir esnafa gelip 'Burası Kürdistan' dedi. Neymiş, nasıl olur da 'Burası Kürdistan' dermiş. Neye şaşırıyorsunuz, bu kişi HDP çalışanı. HDP'yi PKK'nın yanında konumlandırıyorum. 'HDP, PKK ile arasına mesafe koymalıdır' diyoruz" ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU KANDİL'İ HEDEF ALDI

Diğer yandan "Kürt meselesinin" çözümü için HDP'yi işaret eden ve HDP'nin ittifak pazarlığında koz olarak kullandığı 11 maddelik Demokrasi Tutum Belgesi'ni "değerli" olarak yorumlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'dan da şaşırtan bir çıkış geldi.

Yozgat'ın Yerköy ilçesine bağlı Sekili köyünde çiftçiler ve köy muhtarlarıyla kahvaltıda bir araya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, uzun süredir HDP'ye gösterdiği ılımlı tavrın aksine bir açıklama yaparak "Söz veriyorum, o 'Kandil' denen yuvayı yerle yeksan etmezsem bana Kılıçdaroğlu demesinler" diye konuştu.

STRATEJİK HAMLE Mİ?

Millet İttifakı ortakları Kılıçdaroğlu ve Akşener'den gelen bu açıklamalar şaşkınlık oluştururken, önceki açıklamaların aksine, doğrudan HDP ve Kandil'i hedef alan bu ağız değişikliğiyle ilgili olarak kulislerde iki neden üzerinde duruluyor.

Bir yandan Akşener ve Kılıçdaroğlu'nun "vatandaşlarda gelen tepkilere artık kayıtsız kalamadıkları" ve "parti tabanından çekindikleri" iddia ediliyor. Diğer yandan, bu açıklamaların "ittifak ortaklığının sağlanması amacıyla birer plan ve strateji olduğu" öne sürülüyor. Akşener ve Kılıçdaroğlu'nun söz konusu açıklamalarına Cumhur İttifakı'ndan tepki geldi.

KİM NE DEDİ?

BU NE PERHİZ BU NE LAHANA TURŞUSU?

TBMM Adalet Komisyonu Başkan Vekili Ramazan Can: HDP'yi PKK ile konumlandırıyorsun ama öteki tarafta tezkereye 'evet' oyu verenle beraber ittifaktasın. Sağ kesimi rahatlatmak için böyle yapıyorsunuz, öteki HDP'yi rahatlatmak için başka türlü davranıyor. Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu? Ben bunları 5 benzemez olarak tabir ediyorum. Bir tarafta sözde ülkücüler, bir tarafta sözde ulusalcı, Kemalist ve Cumhuriyetçiler, bir tarafta da bizden trenden inenler, bir taraftan da dışarıdan destek veren PKK'nın siyasi uzantısı bölücü HDP var. Bunların hepsi bir araya geldi. Bir el bunları bir araya getirdi. Bu tamamen makyaj malzemesidir. Cumhur İttifakı'nda hiçbir zikzak var mı? Yok. 3-5 senede memleketi batırıp, anahtarı da IMF'ye teslim edecekler.

NABZA GÖRE ŞERBET VERİYORLAR

TBMM İçişleri Komisyonu Başkan Vekili ve MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay: Bu işin esas sebebi seçimlerin yaklaşıyor olmasıdır. Seçmenin kendilerine PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile yakınlaşması sebebiyle cezalandıracaklarını düşünüyorlar. 'Yeniden eski hadiseleri yaşamayalım' diyorlar. PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile işbirliği yapıyorlar. Tezkerede gördük bunu. Milli bir duruş sergilemesi gereken CHP, aleyhte oy kullandı. Bu açıklamaları inandırıcı değil. Seçmenin bu konuda rahatsız olduğunu gördüler. Nabza göre şerbet veriyorlar. Hangisine inanacağını seçmenleri de şaşırdı, biz de şaşırdık.