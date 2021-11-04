NEMESİS 2021 tatbikatı: Türkiye'ye karşı bir araya geldiler

Türkiye, Doğu Akdeniz'deki haklı mücadelesini sürdürürken Rum Kesimi bölgede gerilimi tırmandıracak adımlar atmaya devam ediyor. Rum yönetimi, sözde "Münhasır Ekonomik Bölgesi" (MEB) içerisindeki 1, 2, 8 ve 9'uncu parsellerde "NEMESİS 2021" adını verdikleri tatbikata başladı.

Güney Kıbrıs ve Yunanistan dışında bu yıl ABD, Fransa, İtalya, İngiltere, İsrail ve Mısır'ın da katıldığı tatbikatın sevk ve idaresi Larnaka'daki Rum Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi tarafından yapılıyor. Arama, kurtarma, tahliye, deniz kirliliğine karşı alınan tedbirlerin özellikle ön plana çıktığı tatbikatta ayrıca, teröristlerin eline geçen bir petrol platformu ve destek gemisini kurtarmak için Rum donanmasına destek verilmesini amaçlayan kurgusal bir senaryo uygulandı.

Tatbikat, Rum hükümetinin petrol ve doğal gaz arama ruhsatı verdiği Fransa'nın Total ve İtalya'nın Eni adlı petrol şirketlerinin katılımıyla kurulan konsorsiyumun faaliyet göstereceği deniz sularında yapılıyor. Bu konsorsiyumun, gelecek yılın ilk altı ayında sondaj çalışmalarına başlaması öngörülüyor.

Türkiye'nin kıta sahanlığının sınırlarını belirlediğini ve Birleşmiş Milletlere kaydettirdiğini söyleyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türkiye'ye lisans verdiği alanlarda bugüne kadar hiçbir yabancı gemiyi sokmadık, kimse giremez. Kıta sahanlığımız belli; koruyoruz" ifadesini kullanmıştı.

BİR TATBİKAT DA DEDEAĞAÇ'TA

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Roma'da ABD Başkanı Joe Biden'a "Rahatsızız" dediği Türkiye sınırındaki ABD-Yunan tatbikatında tanklar yine sahadaydı. Batı Trakya'da Türk azınlığının yoğun olduğu İskeçe şehrinde tatbikat yapılırken ABD'nin Dedeağaç Limanı'na dev askeri sevkiyatı için hazırlıkları sürüyor.