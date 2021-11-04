Suikast talimatını verenlerin sicili kabarık

Türkiye'de yaşayan Çeçen muhaliflere yönelik suikast planı yapan 6 kişilik Rus casus şebekesinin talimat aldığı 2 kritik ismin geçmişi karanlık suikast girişimleriyle dolu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma dosyasına göre Rasaev, Çeçenistan yönetimine yakın olan ve Rus Duma'sında milletvekili olan Adam Delimkhanov ve Kazbek Dukuzov'la görüşerek talimatlandırıldı. Aynı zamanda Çeçenistan Devlet Başkanı Ramazan Kadirov'un kuzeni olan Delimkhanov'un ismi 2009 yılında Çeçen muhalif Umar İsrailov ve Dubai'de Çeçen muhalif Sulim Yamadaev suikastlerini azmettirmesi gerekçesiyle hakkında Interpol kararı düzenlenmesiyle biliniyor.

KADİROV'UN KORUMASIYDI

İsrailov, Çeçenistan devlet başkanı Ramazan Kadirov'un korumalarından biriydi. Görevi süresince ülkesinde gördüğü insanlık dışı suçların tanığı oldu. Avusturya'ya sığınan İsrailov, tanıklık ettiği tüm insanlık dışı faaliyetleri Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne götürmeye hazırlanıyordu. Avusturya'nın başkenti Viyana'da 13 Ocak 2009 tarihinde gündüz saatlerinde öldürüldü.

2004'te suikasta uğrayan Rus kökenli ABD vatandaşı gazeteci Paul Klebnikov. Suikast girişiminde organizatör olduğu öne sürülen isim yine Kazbek Dukuzov'du.

TERS DÜŞÜNCE HEDEF OLDU

Adam Delimkhanov'un suikast talimatı verdiği bir diğer isim olan Sulim Yamadaev ise bir dönem Çeçen direnişçilerin yanında yer aldıktan sonra taraf değiştirerek, Rusya Savunma Bakanlığı'na bağlı 'Vostok' isimli askeri birliğin komutanlığını yaptı.

Aynı zamanda eski Duma milletvekiliydi. Çeçen ayrılıkçılarla mücadele eden ve Rusya tarafından nişanla ödüllendirilen Yamadaev, Çeçenistan Cumhurbaşkanı Ramazan Kadirov'la ters düştü.

2004 yılında suikasta kurban giden Çeçenistan eski Başbakan Yardımcılarından Yan Sergunin. Suikast girişiminin organizatörünün yine Kazbek Dukuzov olduğu öne sürülüyor.

Ordudan atılarak Rusya'ya sığındı. Kardeşi Ruslan Yamadev 2008 Eylül ayında öldürüldü. Bu ölümden Kadirov'u sorumlu tutan Sulim Yamadaev, kardeşinin öldürülüşünden 7 ay sonra Dubai'de silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Çeçen muhalif 'Anzor' kod adlı Mamekhan Umarov 2020 yılında Avusturya Viyana şehrindeki düzenlenen suikastta hayatını kaybetti. Suikastın organizatörlüğünü Kazbek Dukuzov'un yaptığı ileri sürülüyor.

DUKUZOV'U TAŞERON OLARAK KULLANIYOR

Türkiye'deki Çeçen muhaliflere yönelik suikast talimatını veren diğer isim olan Kazbek Dukuzov'un dosyası ise Adam Delimkhanov'dan daha kabarık. Dukuzov, Çeçen muhaliflere yönelik suikastlerde Delimkhanov'un taşeron olarak kullandığı bir isim olarak dikkat çekiyor.

Dukuzov, 2004'te Rus kökenli ABD vatandaşı, Forbes Rusya'nın baş editörü olan Paul Klebnikov'a, aynı yıl Çeçenistan eski Başbakan yardımcılarından Yan Sergunin'e, 2020 yılında Avusturya Viyana şehrindeki Çeçen muhalif 'Anzor' kod adlı Mamekhan Umarov'a ve 2020 yılında Rusya karşıtı gazeteci Giorgi Gabunia'ya yönelik gerçekleştirilen suikast eylemlerini organizatörlüğünü yapan bir isimdi.

Nazif Karaman