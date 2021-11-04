Yerli otomobil için Bakan Varank tarih açıkladı

2022'DE ÜRETİM BANDINDA İNECEK

Yerli otomobil için bugüne kadar 2.5 milyar liralık yatırımın tamamlandığı bilgisini veren Bakan Varank, "Yıl sonunda bu tutar 3.5 milyar lirayı bulacak. İlk araç, 2022'nin sonunda seri üretim bandından inmiş olacak" dedi.

Elektrikli araçların kalbi olan bataryaların Türkiye'de üretilmesi konusunda da ciddi ilerleme kaydedildiğini anlatan Bakan Varank, "TOGG ile dünya devi FARASİS, 20 GWh'lik pil yatırımına yakın zamanda Gemlik'te başlayacak. Diğer küresel batarya üreticileriyle de görüşmelerimiz sürüyor" ifadelerini kullandı.

ŞARJ İSTASYONLARI KURULACAK

İl il, ilçe ilçe şarj istasyonu ihtiyacını belirlediklerini kaydeden Varank, şöyle devam etti: "Buna yönelik destek mekanizmalarını tasarladı. Sıvı yakıtlı RAMJET projesinde son safhaya geldik. 2022'de süpersonik hızlarda çalışan RAMJET Motoru prototipini ortaya çıkaracağız."

60 BİN GENCE İŞ

Yılın 9 ayında 161 milyar liranın üzerinde yatırım tutarı olan 8 bin 564 teşvik belgesi düzenlediklerini anlatan Bakan Varank, bu dönemde, yeni faaliyete geçen sanayi işletmesi sayısının önceki yıla göre yüzde 20'nin üzerinde artarak 12 bin 161'e çıktığı bilgisini verdi.

"Çalışan ve Üreten Gençler Programı'yla 32 ilimizde 170 fabrika binası kurarak yatırımcıların hizmetine sunuyoruz" diyen Varank, buraya sağlanacak 600 milyon lirayı aşkın destekle 60 bin gencin istihdam edileceğini kaydetti.

919 ÜRÜN İÇİN GERİ SAYIM

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı'nı genişlettiklerinin bilgisini paylaşan Varank, "Bu yıl da mobilite, üretimde yapısal dönüşüm, dijitalleşme, sağlık ve kimya alanlarında yeni çağrılara çıktık. Böylece 50 milyar dolarlık cari açığın kaynağı olan 919 kritik ürün ve teknolojinin ülkemizde üretilmesine imkan sağlayacağız" şeklinde konuştu.

YURTDIŞINA AÇILIYOR

TEKNOFEST'i önümüzdeki yıl Karadeniz'e taşıyarak, milli mücadele meşalesinin yakıldığı Samsun'da düzenleyeceklerini anlatan Varank, "Ayrıca düzenleyeceğimiz TEKNOFEST Azerbaycan ile organizasyonumuzun küresel marka olma yolundaki ilk adımını atmış olacağız" dedi.

YERLİ KOVİD İLACI YOLDA

Bakan Varank, Kovid-19 Türkiye Platformu'nun geliştirdiği VLP aşısının Faz-2 klinik çalışmalarının sonuçlandığını belirterek, "Faz-3 çalışmasına başlamak için Sağlık Bakanlığı'ndaki süreçlerin tamamlanmasını bekliyoruz. Kovid-19 tedavisinde kullanılabilecek Montelukast ve Ribavirin ilaçlarında da Faz-2 klinik çalışmaları sürüyor. Montelukast'ta yakın zamanda acil kullanım izni aşamasına gelmeyi planlıyoruz" dedi.