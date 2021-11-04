Belediye Başkanı, çalışanlarına 500 TL seyyanen zam yaptıklarını açıkladı
Ümraniye Belediyesi personeline 500 TL seyyanen zam yaptı. Başkan zam haberini sosyal medyadan duyurdu.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 04 Kasım 2021 08:08
Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'ın sosyal medyadan yapmış olduğu paylaşım:
Bu akşam, belediye personelimizle paylaştığım müjdeli bir haberi sizlerle de paylaşmak istiyorum.
Ümraniye Belediyemizde gece gündüz demeden, her birimde fedakarca emek veren personelimize bu aydan itibaren 500 seyyanen zam veriyoruz.
Hayırlı uğurlu, bereketli olsun.