Bakan müjde olarak duyurdu: 6 ve 10. sınıflara DYK açılacak

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer gazeteci Ahmet Hakan'ın sorularını cevapladı. Özek kazanım değerlendirmesi yaptıklarını belirtip "Önümüzdeki hafta 15-19 Kasım tarihleri arasında bir haftalık tarih vereceğiz. Hem birinci dönemde birer hafta ara tatiller var. Burada müjde şu, tatilden sonra 6 ve 10. sınıflar içinde destekleme kurslarını açacağız." dedi.

İşte Mahmut Özer'in açıklaması:

Önceliğimiz yüz yüze eğitimde kararlı bir şekilde durmaktı. Bugünden geriye baktığımız zaman konuşmak kolay. Okulların açık kaldığın kamuya göstermemiz gerekiyordu, gösterdik. Kamuoyu ikna oldu paydaşlar ikna oldu. Velilerin ortaya konan sisteme güvendiği ve öğrencilerin okula geldiği gösteriliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tüm süreçleri Sağlık Bakanlığı ile koordineli şekilde devam ettiriyor. İlave destek programları da geliştirdik İlkokuldan 12. Sınıfa kadar öğrencilerimizin önceki kayıpları ile ilgili bir tekrar yapıldı tüm sınıf seviyelerinde tüm dersler ile ilgili. Daha sonra bizim akşamları destekleme uygulamamız var. 8 ve 12. sınıfların destekleme uygulamasını devreye aldık. Daha sonra 7 ve 11'i devreye soktuk. Geçen hafta kazanım değerlendirme uygulaması yaptık.

Önümüzdeki hafta 15-19 Kasım tarihleri arasında bir haftalık tarih vereceğiz. Hem birinci dönemde birer hafta ara tatiller var. Burada müjde şu, tatilden sonra 6 ve 10. sınıflar içinde destekleme kurslarını açacağız.