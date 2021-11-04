Dışişleri Bakanlığı 9 fahri konsolosun görevine son verdi

Dışişleri Bakanlığı aralarında İngiltere, İsveç ve Belçika'nın da bulunduğu 9 ülkenin Türkiye'deki fahri konsolosunun görevlerine ani bir kararla son verdi. 2025 yılına kadar görev süresi bulunan fahri konsolosların görevden alınmasının gerekçesi açıklanmadı. İsveç'in Antalya Fahri Konsolosu Nil Sağır, kararı değerlendirirken ülkedeki "siyasi ortama" işaret eden bir açıklama yaptı.

Fahri konsolosların görevine son verilmesi Dışişleri Bakanlığı Protokol Genel Müdürlüğü'nün 12 Ekim 2021 tarihli kararıyla gerçekleşti. Bakanlık, konsolosların kimlik kartlarını da geçersiz kaldı. DW Türkçe'nin ulaştığı yazıya göre, görevine son verilen isimler şöyle:

İsveç'in Antalya Fahri Konsolosu Nil Sağır, İngiltere'nin Bodrum Fahri Konsolosu Neşe Çoşkunsu, Belçika'nın İzmir Fahri Konsolosu Nezih Öztüre, Avusturya'nın İzmir Fahri Konsolosu Mustafa Ülkü Caner, Romanya'nın İskenderun Fahri Konsolosu Faruk Rende, Etiyopya'nın Konya Fahri Konsolosu Servet Mehmet Hekimoğlu, Dominika Milletler Topluluğu'nun İstanbul Fahri Konsolosu Emir Uyar, Belize'nin İstanbul Fahri Konsolosu Mustafa Çıkrıkçıoğlu, Litvanya'nın Nevşehir Fahri Konsolosu Yakup Dinler.