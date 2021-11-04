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Başkent'te MTAL Okul Müdürü Covid 19'dan vefat etti

Pursaklar Yahya Kemal ve Mehmet Sönmez MTAL Okul Müdürü Kemal Erzan vefat etti

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 04 Kasım 2021 09:09
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Başkent'te MTAL Okul Müdürü Covid 19'dan vefat etti

Pursaklar'da okul müdürü olarak görevine devam eden Kemal Erzan edinilen bilgiye göre covid-19 koronavirüs sebebiyle tedavi gördüğü hastanede sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

Ankara'nın Çubuk ilçesi Gökçedere Köyü nüfusuna kayıtlı olan Kemal Erzan'ın cenazesi 1 Kasım 2021 tarihinde ikindi namazına müteakip Çubuk Buzlu Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Gökçedere Köyü'nde toprağa verildi.

Yahya Kemal ve Mehmet Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Kemal Erzan'ın cenazesine Pursaklar Kaymakamı Mehmet Yıldız, Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Pursaklar Belediye Başkan Yardımcısı Hamdi Kesgin, Pursaklar İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kılıçgil, okul müdürleri, idareciler, mesai arkadaşları ve yakınları katıldı.

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