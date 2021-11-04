Millet İttifakı'nın 'Cumhurbaşkanı Yardımcılığı' planı

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayıyla ilgili çok farklı isimler konuşulurken geçtiğimiz günlerde ortaya dikkat çeken bir iddia daha atıldı.

"Birinci ağızdan duydum" diyen Flash TV Genel Yayın Yönetmeni Hakan Aygün, Kılıçdaroğlu'nun kesinlikle cumhurbaşkanı adayı olacağını; Akşener'in de başbakan gibi cumhurbaşkanı 1. yardımcısı olacağını söyledi.

Yardımcıları da belli

Aygün ayrıca Babacan, Davutoğlu ve Karamollaoğlu'nun da Kılıçdaroğlu'nun yardımcıları olacağını açıkladı.