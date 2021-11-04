NY Post: Bill Gates Türkiye'de büyük bir çiftlik kuracak

New York Post sitesine konuşan bir kaynak, Gates'in, eski eşiyle birlikte yönettiği 50 milyar dolar varlığa sahip Bill & Melinda Gates Vakfı için 'Türkiye'de büyük ve sürdürülebilir çiftlik kurmak istediğini' söyledi.

Dün İskoçya'nın Glasgow kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Konferansı'nda (COP26) Gates, çiftçilerin iklim değişikliğine dayanıklı ürünler geliştirmelerine yardımcı olmak için 315 milyon dolar tahsis etme söz vermişti.

Gates, paranın, çiftçilerin değişen iklim modellerine uyum sağlamasına yardımcı olan bir tohum konsorsiyumuna gideceğini söylemişti.

Öte yandan Gates'in halihazırda Trakya'da 22 bin dönüm arazisi bulunuyor.

Microsoft'un kurucusu Bill Gates ve beraberindekiler, Ekim ayında Efes Antik Kenti'ni gezmişti.

Efes'i gezmek için daha önce rezervasyon yaptıran Gates'in ziyareti sırasında antik kentteki ışıklar açılmıştı.

Saat 18.50 civarında Efes Antik Kenti'ne giriş yapan Gates ve yanındakiler, yaklaşık 2 saat sonra antik kentin alt kapısından çıkmıştı.

Gates özel yatı da önce Kuşadası ardından da Bodrum koylarına demirlemişti.