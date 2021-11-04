Jandarmanın YPG terör örgütüne yönelik operasyonunda 5 gözaltı

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri Suriye'de "YPG/PYD" saflarında faaliyet gösteren bazı kişilerin yasa dışı yollardan Türkiye'ye gelerek İstanbul'dan "PKK/KCK-PYD/YPG" terör örgütüne eleman kazandırma gayreti içerisinde oldukları bilgisini aldı.

Ekiplerin yaptığı çalışmalar ve yakın takiple yakalanan örgüt mensuplarının da itirafları doğrultusunda Küçükçekmece, Bağcılar, Başakşehir ve Gaziosmanpaşa'daki 5 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, R.M, A.Y, L.M, B.M. ve Y.İ. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerindeki aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.