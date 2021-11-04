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Belediyenin görevde yükselme sözlü sınavına iptal kararı

Adana Bölge İdare Mahkemesi, Adana Büyükşehir Belediyesinin yaptığı görevde yükselme sözlü sınavında başarısız sayılan bir adayın açtığı davada, davacı yönünden sözlü sınavın iptaline karar verdi.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 04 Kasım 2021 10:10
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Belediyenin görevde yükselme sözlü sınavına iptal kararı

Adana Büyükşehir Belediyesinin 2019 yılında yaptığı görevde yükselme sınavının sözlü kısmında 77 puan alan bir aday sıralamaya giremediği için sözlü sınavın iptali istemiyle dava açmıştır.

İdare mahkemesi sözlü sınavın iptali istemini reddetmiştir.

Bölge idareden görevde yükselmenin sözlü sınav kısmına iptal kararı

Bölge İdare Mahkemesi ise önceden belirlenmiş sorulardan hangisinin hangi adaya sorulduğunun, adayların bu sorulara ne şekilde cevap verdiğinin, verilen cevapların ne şekilde puanlandırıldığı hususlarının bir tutanak ile tespit edilmemesi gerekçesiyle, sözlü sınavda hukuka aykırılık bulunduğuna karar vermiştir.

Mahkeme heyeti ayrıca kararda, bu iptal kararının davacının sözlü sınavda başarılı olduğu sonucunu doğurmayacağı, idarenin iptal gerekçeleri doğrultusunda davacıyı yeniden sözlü sınava tabi tutabileceğini belirtti.

İŞTE MAHKEME KARARI

#görevde yükselme# sözlü sınav
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