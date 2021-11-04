Ankara Valiliği'nden uyarı geldi...8 Kasım'a kadar devam edecek
Ankara Valiliği 04 Kasım Perşembe gününden 08 Kasım Pazartesi günü akşama kadar, genellikle sabah ve gece saatlerinde görülecek sis ve pus hadiselerinin görüş mesafesinde azalmaya sebep olacağı uyarısında bulundu.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 04 Kasım 2021 10:21
Valiliğin açıklaması:
Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre; 04 Kasım Perşembe gününden 08 Kasım Pazartesi günü akşama kadar, genellikle sabah ve gece saatlerinde görülecek sis ve pus hadiselerinin görüş mesafesinde azalmaya sebep olacağı tahmin edilmektedir.
Bu süre dahilinde meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yayımlayacağı güncel tahmin ve uyarıları takip etmeleri önem arz etmektedir.
Kamuoyunun bilgisine sunulur.