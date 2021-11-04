OYAK 165 güvenlik personeli alacak. Sınavı MEB yapacak

OYAK Savunma ve Güvenlik Sistemleri 150 erkek, 15 kadın aday olmak üzere özel koruma ve güvenlik görevlisi almak için ilana çıktı. Başvurular 5 ila 12 Kasım 2021 tarihleri arasında alınacak. Sınav ise Ankara, İstanbul ve Zonguldak'ta MEB tarafından yapılacak

Yazılı sınav sonrasında fiziki yeterlik sınavı ve mülakatlar ise OYAK tarafından yapılacak

Yazılı sınav sonucu puan sıralamasında yukarıda belirtilen personel sayısının 3 katı kadar (450 erkek, 45 kadın) aday başarılı sayılacak, fiziki yeterlilik ve mülakata çağrılacak

OYAK Güvenlik maaşları

Yazılı sınavda başarılı olan adaylar, OYAK Savunma ve Güvenlik Sistemleri A.Ş. tarafından fiziki yeterlilik ve mülakata tabi tutulacak olup nihai sıralama sonucunda kazanan adaylar asgari ücretin en az %80 fazlası ile işe alınacak

Ayrıca; Özel Güvenlik Görevlisi olarak seçilen personelin görevi esnasında geçici konaklama imkanı sağlanacak

İlana ulaşmak için tıklayınız