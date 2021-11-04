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'PKK, FETÖ ve S-400 konuları için ABD ile çalışma grubu kurulacak'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin teklifi üzerine ABD ile PKK/PYD/YPG, FETÖ ve S-400 konularının ele alınacağı bir çalışma grubu kurulacağını söyledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 04 Kasım 2021 10:26
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'PKK, FETÖ ve S-400 konuları için ABD ile çalışma grubu kurulacak'

Çavuşoğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Dışişleri Bakanlığı ve ilgili kurumlarının 2022 yılı bütçesinin sunumunu yaptı.

Türkiye'nin ABD yönetimiyle temaslarını sürdürdüğünü ifade eden Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Joe Biden ile geçen pazar yaptığı görüşmenin yapıcı bir atmosferde geçtiğini belirtti.

ABD'nin PKK/PYD/YPG'yle iş birliği, FETÖ'nün ABD'deki varlığı ve S-400 bağlantılı yaptırımlara ilişkin tutumunun müttefiklik ruhuyla bağdaşmadığını dile getiren Çavuşoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanı'mız bunları açıklıkla bu görüşmede vurguladı. Bu konuları ele alacak bir çalışma grubu kuracağız. Daha önce de ABD'ye böyle bir teklifte bulunduğumuzu söylemiştik, şimdi de bu teklif ABD tarafından, Biden tarafından geldi." dedi.

Çavuşoğlu, çalışma grubunun oluşturulması ve ele alınacak konularla ilgili kurum ve bakanlıkların çalışmaları yürüttüğünü de belirtti.

- "Yurtta barışın dünyada barıştan geçtiğinin farkındayız"

2021'in uluslararası siyasi konjonktür bakımından yoğun gündemli bir yıl olduğuna dikkati çeken Çavuşoğlu, Afganistan, Orta Doğu, Balkanlar, Afrika ve Asya'da önemli gelişmeler yaşandığını ifade etti.

Çavuşoğlu, küresel manzaraya güvensizlik ortamının hakim olmaya devam ettiğini söyleyerek, artan güç mücadelesi ve rekabetin kurallara dayalı ilişkiler düzenini tehdit ettiğini dile getirdi.

Kısa vadeli çıkarlara dayalı yaklaşımın yaygınlık kazandığına işaret eden Çavuşoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının da mevcut zaafları, adaletsizlikleri, iş birliği konusundaki eksiklikleri iyice belirginleştirdiğini vurguladı.

Çavuşoğlu, tüm ülkelerin dış politikalarını çok kutuplu ve değişken dünya düzenine uyarlamaya çalıştığına dikkati çekti.

G20 zirvesinde de bu eğilimleri gördüklerini ve bunlara ortak çözümler bulma imkanlarını değerlendirdiklerini anlatan Çavuşoğlu, Türkiye'nin girişimci ve insani dış politikasıyla adımlarını sağlam attığını belirtti.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin farklı güç merkezleriyle aynı masada, eşit koşullarda, çok boyutlu ilişkiler kurduğunu dile getirerek, diğer yandan düşkün ve muhtaçlara el uzattığını, güçlü ve adil bir diplomasi izlediğini ve "daha adil bir dünya" için çalıştığını kaydetti.

Türkiye'nin istikametini kendinin belirlediğini belirten Çavuşoğlu, "Yurtta barışın dünyada barıştan geçtiğinin farkındayız. Diyalog ve iş birliği önceliğimiz. Ancak, gerektiğinde sert güç unsurlarını da diplomasiye alan açmak amacıyla kullanmaya devam ediyoruz." diye konuştu.

Bakan Çavuşoğlu, dinamik bir dış politika izlediklerinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"İnsanımızın, soydaşımızın, ticaretimizin, iş insanımızın, tarihi bağlarımızın olduğu her yerde bayrak gösteriyoruz. Geçen yılki komisyon toplantımızdan bu yana, salgın koşullarına rağmen 72 yurt dışı ziyaret yaptık. 260'tan fazla telefon, 40'tan fazla video konferans görüşmesi yaptık. Ülkemize gelen dışişleri bakanlarının sayısı 48, devlet ve hükümet başkanlarının sayısı 33."

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- Ekonomi diplomasisi

Mevlüt Çavuşoğlu, değişimin; ona uyum sağlayamayanlar için bir tehdit, gelişmeleri doğru okuyanlar için ise bir fırsat olduğunu ifade ederek, diplomasinin de bu değişimden nasibini aldığını, dış politikanın artık belirli çevrelerle sınırlı bir alan olmadığını ve çok paydaşlı ve çok katmanlı olduğunu söyledi.

Bakanlık olarak ekonomi, turizm, sağlık, kültür ve düşünce gibi alanlarda farklı paydaşlarla sonuç odaklı bir diplomasi izlediklerini ifade eden Çavuşoğlu, çeşitli alanlarda yaptıkları çalışmaları anlattı.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin dış politikasında "ekonomi diplomasisinin" vazgeçilmez bir yere sahip olduğunu belirterek, küresel gündemin en önemli başlıklarından birisinin "büyük güçler arasındaki rekabet" olduğunu söyledi.

Salgınla birlikte küresel tedarik zincirlerinin değişmeye başladığına dikkati çeken Çavuşoğlu, bunun Türkiye için önemli bir fırsat olduğunu düşündüklerini belirtti.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Bugün Çin'den Amerika'ya kadar temel ürünlerde dahi yaşanan sıkıntıları hepiniz görüyorsunuz. Hamdolsun, aldığımız tedbirler ve iş insanlarımızın girişimciliği sayesinde bu durumu lehimize çeviriyoruz. Son 12 ayda ihracatımız 215 milyar doları aştı. Dünya ticaretindeki payımız ilk kez yüzde 1'in üstüne çıktı." dedi.

Türkiye'nin büyükelçilik açtığı ülkelerde ihracatının ortalama yüzde 27 arttığına işaret eden Çavuşoğlu, tüm dış seyahatlerinde iş insanlarıyla bir araya geldiklerini ve sorunlarını dinlediklerini dile getirdi.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin özellikle savunma sanayinde kat ettiği mesafenin gurur verici olduğunu belirterek, en son Güney Kore ziyaretlerinde Altay Milli Tank projesinin güç grubuna ilişkin niyet mektubunun imzalandığını hatırlattı.

Ulaştırma alanında da yoğun bir diplomasi izlediklerini söyleyen Çavuşoğlu, THY uçuşları ve nakliyecilerin vize ve geçiş belgeleri konularını takip ettiğini belirtti.

- Turizm diplomasisi

Çavuşoğlu, salgından en olumsuz etkilenen sektörlerden birinin turizm olduğunu ifade ederek, 2021'de de turizm diplomasisine özel önem verdiklerini ve "güvenli turizm" projesiyle tüm dünyaya örnek olduklarını söyledi.

Bu süreçte Dışişleri Bakanlığının Kültür ve Turizm Bakanlığına destek verdiğini anımsatan Çavuşoğlu, Almanya, Rusya, Ukrayna, Polonya gibi ülkelerle turizmi artıracak özel anlaşmalar yaptıklarını ve Türk vatandaşlarının seyahat imkanlarını genişletecek adımlar attıklarını kaydetti.

Çavuşoğlu, Avrupa Birliği'nin (AB) Dijital Kovid Sertifikası sistemine dahil olduklarını ve İngiltere'yle de anlaştıklarını, Sırbistan, Ukrayna, Fas, Yunanistan, Endonezya gibi ülkelerin olduğu 16 ülkeyle de karşılıklı aşı sertifikasının tanındığını ifade etti.

Öte yandan, sağlık diplomasisinin de salgın döneminde Türkiye için bir diğer yumuşak güç unsuru olduğunu anlatan Çavuşoğlu, "20 yılda sağlık sektörüne yaptığımız yatırımın faydasını bu dönemde daha da fazla gördük. Sağlık turizminin turizm gelirimiz içindeki payı yüzde 1'den yüzde 4,5'e yükseldi. Hizmet İhracatçıları Birliği ve Ticaret Bakanlığımızla geçen ay imzalanan protokolle sağlık turistlerine vize kolaylığı sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Türkiye, sert ve yumuşak güç unsurlarını bir arada kullanan küresel bir akıllı güçtür"

Türkiye'nin fikir diplomasisine özel önem verdiğini belirten Çavuşoğlu, yeni fikirleri, küresel eğilimleri rahat bir ortamda ele alabilecek fırsatlar yaratmaya çalıştıklarını dile getirdi.

Çavuşoğlu, bu yıl haziran ayında ilk kez "yenilikçi diplomasi" temasıyla Antalya Diplomasi Forumu'nu fiziki olarak gerçekleştirdiklerini anımsatarak, salgına rağmen 11 devlet ve hükümet başkanı, 45 bakan, 60'tan fazla uluslararası örgüt temsilcisinin Türkiye'de buluşmasının, "Türkiye'nin yumuşak gücünü" gösterdiğini vurguladı.

Bakan Çavuşoğlu, "Türkiye, sert ve yumuşak güç unsurlarını bir arada kullanan küresel bir akıllı güçtür. Kültür ve Turizm Bakanlığımızla birlikte kültür diplomasisiyle yumuşak gücümüzü artırıyoruz." dedi.

#Dışişleri Bakanlığı#bütçesi
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