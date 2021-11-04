Erdoğan: Elektrik ve doğalgazı ciddi şekilde sübvanse ediyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye 2023 Zirvesi"ne video mesaj gönderdi. Erdoğan, "Felaket tellallarına prim vermeden Türkiye'yi üretim, ihracat, yatırım ve istihdam temelleri üzerinde yükseltmeyi sürdüreceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Uluslararası kuruluşlar yüzde 9 tahmininde bulunsa da biz yıl sonu itibarıyla çift haneli büyüme rakamlarına ulaşacağımızı düşünüyoruz."

Salgının yol açtığı maliyetleri içeriye en az şekilde yansıtmak için tedbirleri alıyoruz

Felaket tellallarına prim vermeden Türkiye'yi ihracat, üretim, yatırım ve istihdam temelleri üzerinde yeniden yükselteceğiz

Elektrik ve doğalgaz fiyatlarındaki maliyet satış oranlarında Devlet olarak ciddi seviyede sübvansiyon yapıyoruz. sosyal yardım sistemimizi etkin şekilde işleterek geliri olmayan ve çok düşük gelirli vatandaşlarımıza destek oluyoruz. Kerim Devlet anlayışımızın gereği olan bu politikalara önümüzdeki dönemde de devam edeceğiz.