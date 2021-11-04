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Metrobüs duraklarında dilenci operasyonu

İSTANBUL'da, metrobüs duraklarında dilencilik yapanlara yönelik polis ve zabıta ekipleri tarafından operasyon düzenledi. Operasyonda, dilencilik yaptığı belirlenen 20 kişi ile dilendirilen çocuklar yakalandı

Kaynak : DHA
Eklenme : 04 Kasım 2021 10:50
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İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri ile İBB Zabıta ekipleri, metrobüs duraklarında dilencilik yapanlara yönelik dün ortak operasyon düzenledi.

23 Zabıta görevlisi ile çok sayıda polis ekibinin katıldığı operasyonda, dilencilik yaptığı belirlenen kişiler ve dilendirilen çocuklar yakalanarak metrobüse bindirildi.

Polis ekipleri tarafından kişilerin üzerinden çıkan paralara el konuldu. Dilendirilen çocuklar Çocuk Şube Müdürlüğü'nde koruma altına alınırken, dilendiği tespit edilen kişilere Kabahatler Kanunu gereğince 204 lira para cezası kesildi. Metrobüsün Çağlayan ve Mecidiyeköy duraklarında dilendirildiği tespit edilen 4 çocuk ekipler tarafından yakalandı. Yaşı küçük çocuklar ekiplere direnirken, ağladılar.

"Dilencilik yapmıyoruz"

Metrobüsün Mecidiyeköy durağında, daha önce İBB kameralarınca dilendikleri ve kaçak ürün satışı yaptıkları belirlenen 3 kadın, durakta bulunan bir kafede oturdukları sırada ekipler tarafından yakalandı. Suç işlemediklerini iddia eden 3 kadın, ekipler ile metrobüse binmemek için dakikalarca direndi. Ekiplere, "Kalkmıyoruz. Hadi gel kaldır. Nasıl kaldıracaksın?" diyerek direnen 3 kadın, daha sonra kadın zabıta görevlileri tarafından metrobüse götürüldü. Dilencilik yapmadıklarını iddia eden kadınlardan biri ise "Çorap, kalem gibi ne bulursak satıyoruz. Dilencilik yapmıyoruz" dedi.

Çocuğunu dilendirirken yakalandı

Zeytinburnu durağında tek başına dolaşan 6 yaşında bir kız çocuğu da ekipler tarafından alınarak metrobüse götürüldü. Çocuğun ağlayarak, Annem orada, annemi getirin" demesi üzerine ekipler, kız çocuğunun annesini de tespit ederek yakaladı. Beylikdüzü metrobüs durağında, insanlardan para isteyen biri kişi de ekipler tarafından tespit edildi. Zabıta ve polis ekipleri ile metrobüse götürülen kişi, üzeri arandıktan sonra başka bir durakta asayiş ekibine teslim edildi.

"5 liram eksikti, insanlardan ricada bulunuyordum"

Aynı durakta ekipler tarafından yakalanan bir başka kişi, "Kartıma para yüklemeye çalışıyordum. 5 liram vardı. 5 lira eksikti. Kartıma 5 lira takviye yapsınlar diye ricada bulunuyordum. Silivri otobüsüne binip, teyzemin yanına Silivri'ye gidecektim. İlk defa bu durumda kaldım" diye konuştu.

"Kimseye zorla bir şey satmıyorum"

Bedensel engelli bir başka kişi de, "Kardeşim de engelli. Babam emekli. Evim kira. Ben başka ne yapayım? Ben dilenmiyorum ki. Ben peçeteyi uzatıyorum. Alandan da Allah razı olsun, almayandan da. Kimseye zorla bir şey satmıyorum" ifadelerini kullandı. Pamuk şeker satarak bir yandan da dilencilik yaptığı belirlenen başka bir çocuk, ekipler tarafından alındı. Pamuk şekerler de metrobüste bulunan diğer çocuklara ve yakalanan kişilere dağıtıldı.

#metrobüs# dilencilik operasyonu
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