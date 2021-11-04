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Somer Sivrioğlu'ndan 'dolarla maaş' açıklaması

Şef Somer Sivrioğlu, Türkiye Masterchef'i birlikte sunduğu Şef Mehmet Yalçınkaya ile arasına 'dolar üzerinden alınan ücret' sorunu girdiği iddialarına sosyal medya hesabından cevap verdi.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 04 Kasım 2021 10:54
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Somer Sivrioğlu'ndan 'dolarla maaş' açıklaması

TV8'in popüler yarışması MasterChef Türkiye ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın maaş konusu nedeniyle tartıştığı öne sürüldü.

İddiaya göre, Mehmet Şef; muhasebenin kapısına dayanmış ve kendisinin Türk lirası üzerinden maaş alıp, Somer Sivrioğlu'nun döviz üzerinden maaş almasına rest çekti. 'Dolarla maaş' iddiası sonrası Somer Şef'in MasterChef'ten ayrılacağı öne sürüldü.

'GERİSİ LAF-I GÜZAF'

İddiaların ardından Somer Sivrioğlu, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Instagram hikaye bölümünden bir fotoğraf paylaşan Sivrioğlu, söz konusu iddialara şu sözlerle cevap verdi:

'Ekmeğimizi, derdimizi, emeğimizi bölüşmüşüz yıllarca. Hayatı dolar, lira, dedikodu, yalan olanların anlamasını beklememek lazım. Kardeşimdir gerisi laf-ı güzaf.'

#Master Chef#Somer Sivrioğlu#dolar
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