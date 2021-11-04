'O vali olmasaydı, Malatya'ya yatırım yapmazdım'

Dünya Gazetesi yazarı Vahap Munyar New York'ta Karamancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Karamancı ile buluştu. Karamancı, Malatya'da kurdukları Süperlit Boru Fabrikası'dan övgüyle söz etti.

Karamancı, fabrikayı 2011 yılında kurarken yöneticilerin ilk aşamada soruna çözüm üretemediklerini ancak dönemin Valisi Ulvi Saran'ın desteğiyle OSB'de fabrika kurabildiklerini belirtti İşte röportajın ilgili bölümü:

- O dönemde Malatya'da Vali Ulvi Saran'dı. Eğer Ulvi Bey olmasaydı, Malatya'ya boru fabrikası yatırımı yapmazdık.

Konuyu biraz daha açtı:

- Bize Süperlit Boru Fabrikası için 100 bin metrekarelik alan lazımdı. O dönemde boş olan vagon fabrikasını teklif edenler oldu. Orası bize uygun değildi. Biz organize sanayi bölgesinde yatırım yapmak istediğimizi bildirdik.

OSB'de 100 bin metrekarelik yatırım arazisi konusunda dönemin ilgili yöneticilerinin ilk aşamada çözüm üretemediğini bildirdi:

- Sayın Vali Ulvi Saran'dan randevu alıp sıkıntımızı anlattık. Sayın Vali hemen birkaç telefon görüşmesi yaptı. OSB'deki o günlerde elde bulunan, daha doğrusu bir yatırımcının devrettiği 60 bin metrekarelik en büyük alanın bize verilmesini sağladı.

Bu aşamada şu noktanın altını çizdi:

- Bir valinin bulunduğu kente yatırım çekmede nasıl etkili olduğunu bizim yaşadığımız örnek ortaya koyuyor.