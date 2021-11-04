Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 FETÖ şüphelisi sınırda yakalandı
Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 04 Kasım 2021 11:33
Alınan bilgiye göre, İpsala ilçesine bağlı Paşaköy beldesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede kontrol yapan güvenlik güçleri, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan A.Ö, T.G, T.U ve E.E'yi yakaladı.
FETÖ ile ilişkili oldukları belirlenen 4 kişi gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.