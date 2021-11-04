Mersin'de terör örgütü DEAŞ operasyonunda 14 şüpheli yakalandı
Mersin'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 14 zanlı gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 04 Kasım 2021 11:35
Mersin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Whatsapp grubu üzerinden terör örgütü DEAŞ'ın propagandasını yapan ve geçmiş dönemlerde örgütün hücre yapılanmaları içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
Kent genelinde düzenlenen eş zamanlı operasyonla yabancı uyruklu 14 zanlı yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 6'sı çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Savcılıktan serbest bırakılan 8 şüpheli ise sınır dışı edildi.
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