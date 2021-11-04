750 engelli öğretmen ataması için ön başvuru alınacak
Milli Eğitim Bakanlığı, engelli öğretmen ataması için başvuru ve atama duyurusunu yayımladı. Engelli öğretmen ataması kontenjanları duyuruda yer almadı. 750 engelli öğretmen, 2018 ve 2020'de düzenlenen Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavına (EKPSS-Lisans Düzeyi) katılan adaylar arasından alınacak
Bakanlığın açıklamasına göre, 2018 ve 2020'de yapılan EKPSS'ye katılan adaylar arasından puan üstünlüğüne göre atama yapılacak.
Engelli öğretmen ataması başvuru tarihleri
Başvurular, "ön başvuru" ve "tercih başvurusu" olmak üzere iki aşamalı yapılacak.
Ön başvurular 8-12 Kasım'da alınacak.
Engelli öğretmen ataması branş dağılımı
Engelli öğretmen atamasında branş dağılımları MEB tarafından henüz açıklanmadı. Adaylar, ön başvuruda bulundukları alanda kontenjan verilmesi halinde "personel.meb.gov.tr" adresinde yer alan Elektronik Tercih Başvuru Formu'nu doldurarak tercih başvurularını yapacak.
Tercih başvuruları, 22-26 Kasım tarihlerinde yapılacak.
Atama yapılacak alan ve kontenjan sayıları, tercih başvurularının ilk günü olan 22 Kasım'da "personel.meb.gov.tr" adresinde yayımlanacak.
Atamalar, 3 Aralık'ta gerçekleştirilecek.
750 öğretmen atama kılavuzu için tıklayınız.
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