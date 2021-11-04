Kars'ta öğrenciler kamyonla okula gidiyor

Kağızman Yatılı İlköğretim Bölge Okulunda okuyan öğrencilerin üstü açık bir kamyonetle vicdanları sızlatan yolculuğuna veliler ve öğrenciler çaresizce katlanıyor.

Kars Olay'ın haberine göre: Kağızman YİBO'da okuyan öğrencilerin üstü açık bir kamyonetle köylerine gönderilmerine sessiz kalan hem Kağızman Milli eğitim Müdürlüğünün hem de YİBO okul idaresinin akılalmaz işgüzarlığı akıllara durgunluk verdi..

Okul idaresi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün veliler tarafından kendilerine emanet edilen yatılı okuyan çocukları servis veya köy dolmuşlarına teslim etmeleri gerekirken üstü açık bir kamyonetle öğrencilerin gönderilmesine göz yummaları görüntüleri izleyen ve görenlere adeta pes dedirtti.

Köy sakinleri ve velilerin İlçe Miili Eğitim Müdürlüğüne defalarca servis için başvuruları sonuçsuz kalınca yatılı okuyan çocukların tehlike oluşturan ve en ufak kazada ölümle sonuçlanacak eve yolculukları üstü açık kamyonetle devam ediyor.