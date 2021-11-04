Sağlık çalışanı ve güvenlik görevlisini darp iddiasına gözaltı
Sağlık çalışanı ve güvenlik görevlisini darp iddiasına gözaltı
BioNTech 3. doz aşılama başladı
BioNTech 3. doz aşılama başladı
4 uzman çavuş uyuşturucu ticaretinden tutuklandı
4 uzman çavuş uyuşturucu ticaretinden tutuklandı
Akademik personelin sıklıkla karşılaştığı 11 soru ve cevabı
Akademik personelin sıklıkla karşılaştığı 11 soru ve cevabı
Çığ felaketinde 8 bürokrata soruşturma izni çıkmadı
Çığ felaketinde 8 bürokrata soruşturma izni çıkmadı
Bakan Dönmez'den 'müjde' açıklaması: Vatandaşın cebine yansıyacak
Bakan Dönmez'den 'müjde' açıklaması: Vatandaşın cebine yansıyacak
'O vali olmasaydı, Malatya'ya yatırım yapmazdım'
'O vali olmasaydı, Malatya'ya yatırım yapmazdım'
Erdoğan: Elektrik ve doğalgazı ciddi şekilde sübvanse ediyoruz
Erdoğan: Elektrik ve doğalgazı ciddi şekilde sübvanse ediyoruz
Belediye işçisi takkesiyle fotoğraf karesine girince müdahale geldi
Belediye işçisi takkesiyle fotoğraf karesine girince müdahale geldi
Ankara Valiliği'nden uyarı geldi...8 Kasım'a kadar devam edecek
Ankara Valiliği'nden uyarı geldi...8 Kasım'a kadar devam edecek
4 Kamu Kurumu toplamda 308 personel almak için ilana çıktı
4 Kamu Kurumu toplamda 308 personel almak için ilana çıktı
Belediyenin görevde yükselme sözlü sınavına iptal kararı
Belediyenin görevde yükselme sözlü sınavına iptal kararı
Belediye Başkanı: Personele 500 TL seyyanen zam yaptık
Belediye Başkanı: Personele 500 TL seyyanen zam yaptık
Bakan müjde olarak duyurdu: 6 ve 10. sınıflara DYK açılacak
Bakan müjde olarak duyurdu: 6 ve 10. sınıflara DYK açılacak
Memura yüzde 12.5 emekliye yüzde 10.5 zam göründü
Memura yüzde 12.5 emekliye yüzde 10.5 zam göründü
Yeni düzenleme geliyor: Vergi kaçırana pişmanlık hakkı
Yeni düzenleme geliyor: Vergi kaçırana pişmanlık hakkı
Sabah ve gece saatlerinde sisli havalar geliyor - Haritalı
Sabah ve gece saatlerinde sisli havalar geliyor - Haritalı
'S-400'lerin İncirlik'e sevk edildiği' iddiasına yalanlama
'S-400'lerin İncirlik'e sevk edildiği' iddiasına yalanlama
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Bakan Koca duyurdu: Biontech'te 3. doz aşı yarın başlıyor
Bakan Koca duyurdu: Biontech'te 3. doz aşı yarın başlıyor
Instagram çöktü mü, DM neden açılmıyor?
Instagram çöktü mü, DM neden açılmıyor?
AYM'den Fatih Altaylı'nın 'senaryo' yazısı hakkında açıklama
AYM'den Fatih Altaylı'nın 'senaryo' yazısı hakkında açıklama
2. el araç fiyatları sıfırı solladı
2. el araç fiyatları sıfırı solladı
Yardımcı kitaplar da ücretsiz olacak
Yardımcı kitaplar da ücretsiz olacak
Fed faiz kararını açıkladı
Fed faiz kararını açıkladı
Bakan Özer: Valilikler ders süresini düşürebilir
Bakan Özer: Valilikler ders süresini düşürebilir
Enflasyonla birlikte Kasım ayı kira zam oranı belli oldu
Enflasyonla birlikte Kasım ayı kira zam oranı belli oldu
'Bu sezon itibarıyla 'ben zarar ettim' diyen çiftçimiz yok'
'Bu sezon itibarıyla 'ben zarar ettim' diyen çiftçimiz yok'
ABD askerinin başına çuval geçiren 17 TGB'liye adli kontrol
ABD askerinin başına çuval geçiren 17 TGB'liye adli kontrol
Erdoğan'dan hakkındaki çirkin paylaşımlara suç duyurusu
Erdoğan'dan hakkındaki çirkin paylaşımlara suç duyurusu
Ana sayfaHaberler Yargı ve Düzenleyici Kurum Kararları

Çığ felaketinde 8 bürokrata soruşturma izni çıkmadı

Danıştay 1. Dairesi 2020 yılında yaşanan ve 41 vatandaşın hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan çığ felaketinde İçişleri Bakanlığının verdiği soruşturma izni kararının iptaline karar verdi.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Eklenme : 04 Kasım 2021 12:11
Yazdır
Çığ felaketinde 8 bürokrata soruşturma izni çıkmadı

Van Bahçesaray-A1 ilçeleri arasında Karabet geçidinde 2020 yılında meydana gelen ve 41 vatandaşımızın hayatını kaybettiği çığ felaketinde sorumlulukları bulunduğu iddiası ile Vali, Komutanlar, Müdürler ve Kaymakam hakkında Mülkiye Teftiş tarafından ön inceleme yapılmıştır.

Hazırlanan rapor ile Van AFAD İl Müdürlüğü Birlik Müdürü hariç olmak üzere Van Valisi dahil 7 kişi hakkında soruşturma izni verilmesi talep edilmiştir. İçişleri Bakanlığı da soruşturma izni vermiştir.

Soruşturma izni verilenler Danıştay'a itiraz etmiştir.

Danıştay 1. Dairesi ilgililere isnat edilen eylemlerin, haklarında soruşturma yapılmasını gerektirecek nitelikte bulunmadığı gerekçesi ile itirazların kabulüne karar vermiş ve soruşturma iznini kaldırmıştır. İşte Mahkeme kararı

T.C. DANIŞTAY 1. DAİRESİ

Esas No.: 2020/1670

Karar No.: 2020/1674

Karar tarihi: 15.12.2020

KARAR

Haklarında Ön İnceleme

Yapılanlar:

1- K1 - Van Valisi

2- K2 - Van İl Jandarma Komutanı

3- K10- Van İl Jandarma Komutan Yardımcısı

KAPAT [X]

4- K3 - Van AFAD İl Müdürü

5- K4 - Van AFAD İl Müdürlüğü Birlik Müdürü

6- K5 - Van İli, A1 Kaymakamı

7-_K6 - Van İli, A1 Jandarma Komando Tabur Komutanı ve İlçe Jandarma Komutan Vekili

8-_K7 - Van İli, A1 İlçe Jandarma Komutanlığı Kayaboğazı Jandarma Karakol Komutanı

İtiraz Edilen Karar: Haklarında ön inceleme yapılanlardan K5 için soruşturma izni verilmemesine, diğerleri için soruşturma izni verilmesine ilişkin İçişleri Bakanının 22.6.2020 tarih ve Mül.Tef.Ku.Bşk.2020/154 sayılı kararı.

Karara İtiraz Edenler: Haklarında soruşturma izni verilenlerin tümü.

Soruşturulacak Eylemler:

K1'in;

1- Van Bahçesaray-A1 ilçeleri arasında Karabet geçidinde 4.2.2020 tarihinde meydana gelen çığ olayında çığ altında kalan yolcu minibüsündeki 12 kişi ile yol açma çalışması yapan 2 kişiyi kurtarma çalışmalarında 7 kişinin sağ, 5 kişinin ölü olarak çıkarıldığı, çığ altında kalan 2 kişiyi arama çalışmalarına gece geç saatlerde hava muhalefeti ve ikinci çığ tehlikesi nedeniyle ara verildiği ve çığ altında kalan 2 kişinin sağ çıkarılma ihtimali bulunmadığı halde, İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu ile Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezinin Başkanı olarak uzmanlarla risk değerlendirmesi yapmadan arama kurtarma çalışmalarının 5.2.2020 tarihinde yeniden başlatılmasına karar vererek 5.2.2020 tarihinde ikinci çığın arama kurtarma çalışmalarına katılan görevlilerle bölgede bulunan vatandaşların üzerine düşmesi nedeniyle 77 kişinin sağ çıkarıldığı olayda 34 kişinin ölmesine neden olmak, koordinasyonsuzluk içinde çalışma yürütülmesine, arama kurtarma bölgesine yetkisiz kişilerin girmesine, burada tekrar çığ tehlikesi yaratacak, çalışmalarda karmaşa yaratacak faaliyetlere yol açmak, gerekli kararları alıp uygulamakta ve afet sonrası yürütülen çalışmalarda koordinasyonu sağlamakta yetersiz kalmak.

K2, K10, K8 ve K9'ın;

2- 5.2.2020 tarihinde çığ bölgesine arama kurtarma için gelen görevlilerle vatandaşların çığ riskine karşı durmaları gereken güvenli bölgeyi doğru tespit etmemek, güvenli bölgeyi ilk çığın oluştuğu bölgeye 100 metre mesafede belirleyip burada ateş yakılmasına izin vererek çok sayıda kişinin ateşin başında toplanması nedeniyle çığ altında kalan ve ölen sayısının çok fazla olmasına neden olmak.

K3 ve K4'in;

Van İl Müdahale Planına göre afet bölgesinde koordinasyonu sağlamakla görevli olmalarına rağmen, ilk çığdan itibaren çığ bölgesine gitmemek, çığ bölgesinde görev alan birimlerin koordinasyonunu sağlamamak.

İçişleri Bakanlığının 29.9.2020 tarih ve E.16967 sayılı yazısı ekinde gönderilen dosya, İçişleri Bakanının 22.6.2020 tarih ve Mül.Tef.Ku.Bşk.2020/154 sayılı kısmen soruşturma izni verilmesine, kısmen soruşturma izni verilmemesine ilişkin kararı ve bu karara hakkında soruşturma izni verilenler tarafından yapılan itirazlar, Tetkik Hakimi K11'ın açıklamaları dinlenildikten sonra, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun uyarınca incelendi;

Gereği Görüşülüp Düşünüldü:

Dosyanın incelenmesinden, 1 inci maddeden K1'e isnat edilen eylemle ilgili olarak, Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezleri Yönetmeliğinin 4 ve 7 nci maddelerinde, afet ve acil durum hizmetlerini yürütmek üzere (...) illerde valinin, kurulması valilerce gerekli görülen ilçelerde ise kaymakamın başkanlığında afet ve acil durum yönetim merkezlerinin kurulacağı ve bu Yönetmelikte öngörülen görevlerin yerine getirilmesinden kamu kurum ve kuruluşlarının en üst yöneticileri ile vali ve kaymakamların sorumlu olduklarının belirtildiği, çığ olayının meydana gelmesi üzerine Vali K1 tarafından resmi olarak Van İlinde ve A1 İlçesinde Acil Durum Yönetim Merkezinin kurulmadığı görülmekle birlikte, Valinin ilk çığ felaketini öğrendiği andan itibaren ilgili birimlerle gerekli görüşmeleri yaparak görevlileri olay yerine yönlendirdiği, Bahçesaray ve A1 Kaymakamları ile AFAD İl Müdürü ile görüşmeler yaptığı, bilgi aldığı, birimler arası gerekli koordinasyonu sağladığı, İçişleri Bakanlığı ile iletişime geçtiği, ilk çığdan sonra telefonla ve Hastanenin toplantı salonunda gerekli değerlendirmeleri yaparak arama kurtarma faaliyetlerinin koordinasyonunu sağladığı, diğer taraftan, A1 Kaymakamının ilk çığ olayından itibaren afet bölgesindeki çalışmalarda koordinasyonu sağladığı ve Vali ile iletişimde bulunduğu,

2 nci maddeden K2, K10, K8ve K9'a isnat edilen eylemle ilgili olarak, ilgililerin görevlerinin, bölgenin terör riski altında bulunması nedeniyle terör faaliyetlerine karşı arama kurtarma faaliyetinde bulunan kişilerin güvenliğini sağlamak ve araç geçişleri ile trafiği kontrol etmek olduğu, çığ riskine karşı güvenli alanı belirlemek konusunda herhangi bir görev ve sorumluluklarının bulunmadığı, kaldı ki, 5.2.2020 tarihindeki çalışmalar sırasında ilk çığ alanına 100 metre uzaklıkta bulunan emniyet ve takviye alanı olarak belirlenen yerde, şiddetli tipi ve dondurucu soğuk nedeniyle donma tehlikesi bulunan arama kurtarma görevlileri ile vatandaşların toplanarak ısındıkları, iş makinelerinin de bulunduğu söz konusu alanda hava şartlarının çok kötü olması ve çığ altında kalanların yakınları ile vatandaşların çalışmalara yakın bir bölgede bulunma gayretleri nedenleriyle kontrol noktasında tam bir hakimiyetin sağlanamadığı, bu nedenle çığ altında kalanların sayısının çok olduğu,

3 üncü maddeden ilgililere isnat edilen eylemle ilgili olarak, AFAD İl Müdürü K3 ve Yardımcısı ve K4'in ilk çığdan itibaren olay yerine gitmedikleri, 5.2.2020 tarihinde ise olay yerine gider gitmez ikinci çığın düşmesi sebebiyle çığ altında kaldıkları görülmekle birlikte, ilk çığ olayını haber alınca arama kurtarma faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere AFAD görevlilerini ivedilikle olay yerine sevk ettirdikleri, gerekli arama kurtarma faaliyetlerini koordine ettikleri, konuyla ilgili ön incelemede, 4.2.2020 tarihindeki ilk çığ olayında 1 arama kurtarma köpeği ile birlikte 13 kişiden oluşan AFAD arama kurtarma ekibi ile 4 kişiden oluşan UMKE personeli ile birlikte 50 jandarma personeli ve 50 güvenlik korucusunun görev aldığı, 5.2.2020 tarihindeki çalışmalara başlangıçta 10 kişiden oluşan AFAD arama kurtarma ekibi ve 4 kişiden oluşan UMKE personeli ile birlikte 48 jandarma personeli ve 124 güvenlik korucusunun görev aldığı, ikinci çığın düşmesinin ardından AFAD İl Müdürlüğü tarafından 27 kişiden oluşan AFAD arama kurtarma ekibi ile birlikte 95 jandarma personelinin bu yere sevk edildiği, anılan görevliler tarafından 4.2.2020 tarihinde ilk çığın altında kalan 7 kişinin sağ, 5 kişinin ölü olarak çıkarıldığı, 5.2.2020 tarihli ikinci çığın altından ise 77 kişinin sağ, 34 kişinin ölü olarak çıkarıldığının belirtildiği, bu nedenle ilgililer tarafından olay yerine gidilmese de arama kurtarma personelinin gönderildiği ve çığ bölgesinde görev alan birimlerin koordinasyonunun sağlandığı anlaşılmıştır.

Bu nedenlerle 1 inci, 2 nci ve 3 üncü maddelerden ilgililere isnat edilen eylemlerin, haklarında soruşturma yapılmasını gerektirecek nitelikte bulunmadığı anlaşıldığından, itirazların kabulüyle İçişleri Bakanının 22.6.2020 tarih ve Mül.Tef.Ku.Bşk. 2020/154 sayılı kararının; 1 inci maddeden K1, 2 nci maddeden K2, K10, K8 ve K9, 3 üncü maddeden de K3 ve K4 için soruşturma izni verilmesine ilişkin kısımlarının kaldırılmasına, dosyanın karar ekli olarak İçişleri Bakanlığına, kararın birer örneğinin itiraz edenlere gönderilmesine 15.12.2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

#van# çığ felaketi
Polis ile emniyet müdürü arasında 'Beni tanımadın mı?' kavgasında karar çıktı
Polis ile emniyet müdürü arasında 'Beni tanımadın mı?' kavgasında karar çıktı
İşini 'savsaklayan işçi' tazminatsız işten atılabilir...İşte Yargıtay kararı!
İşini 'savsaklayan işçi' tazminatsız işten atılabilir...İşte Yargıtay kararı!
Müzik enstrümanına ilişkin ilk dava: Faydalı model sahibi haklı
Müzik enstrümanına ilişkin ilk dava: Faydalı model sahibi haklı
4 uzman çavuş uyuşturucu ticaretinden tutuklandı
4 uzman çavuş uyuşturucu ticaretinden tutuklandı
Açıklama kısmına 'sadaka' yazdı... Mahkeme tekrar nafaka ödenmesine hükmetti
Açıklama kısmına 'sadaka' yazdı... Mahkeme tekrar nafaka ödenmesine hükmetti
Çocuğun soyadı annenin soyadı yapıldı
Çocuğun soyadı annenin soyadı yapıldı

Bu Habere Tepkiniz

Ücretli öğretmenlere 10 saat daha ek ders görevi verilebilir mi?

Ücretli öğretmenlere 10 saat daha ek ders görevi verilebilir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı, ek ders ücreti karşılığında ders okutmak üzere görevlendirilen ücretli öğretmenlere Ek derslere dair Kararın 9'uncu maddesinde geçen "resmi görevliler" kapsamında ayrıca haftada 10 saate kadar daha ders görevi verilebilmesinin mümkün olmadığını belirtti.
750 engelli öğretmen ataması için ön başvuru alınacak

750 engelli öğretmen ataması için ön başvuru alınacak

Milli Eğitim Bakanlığı, engelli öğretmen ataması için başvuru ve atama duyurusunu yayımladı. Engelli öğretmen ataması kontenjanları duyuruda yer almadı. 750 engelli öğretmen, 2018 ve 2020'de düzenlenen Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavına (EKPSS-Lisans Düzeyi) katılan adaylar arasından alınacak
Şimdi ailece eğlenme zamanı

Şimdi ailece eğlenme zamanı

https://gdetr.hit.gemius.pl/lshitredir/id=zUeQ1ObDv0tOQZ.SZgNp_IaSrmIdUwMElFWPZvPivqf.l7/fastid=dyabitjnuiecwbhxchampbrzvhkl/stparam=thrjcvnjmn/nc=0/gdpr=0/gdpr_consent=/url=https://www.molaistanbul.com/index?utm_campaign=Mola-Istanbul-Kasim21&utm_medium=manset_advertorial&utm_source=memurlar&utm_content=digitalhouse
MEB'de 15 yıldır çözüm bekleyen sorun: Uzman öğretmenlik

MEB'de 15 yıldır çözüm bekleyen sorun: Uzman öğretmenlik

Milli Eğitim Bakanlığında 15 yıldır çözüm bekleyen uzman öğretmenlik sorununda hala bir ilerleme kaydedilemedi.
Tarıma bereket, toprağa sağlık katar

Tarıma bereket, toprağa sağlık katar
Görevde yükselme sınav kurulunda sendika temsilcileri de bulunabilir mi? İşte Danıştay'ın kararı

Görevde yükselme sınav kurulunda sendika temsilcileri de bulunabilir mi? İşte Danıştay'ın kararı

Danıştay, görevde yükselme sınav kurullarında 'üç sendika üyesi' olsun talebini reddetti.
Orman Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınav paketi yayında

Orman Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
Yayımlanan üç öğretim görevlisi alımının üçü de kişiye özel şart içeriyor

Yayımlanan üç öğretim görevlisi alımının üçü de kişiye özel şart içeriyor

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi tarafından ilan edilen öğretim görevlisi kadroları tamamen kişiye özel şartlar içeriyor!
Hukuk mezunu memurlar 5. yargı paketinde yer almak istiyor

Hukuk mezunu memurlar 5. yargı paketinde yer almak istiyor

Hukuk fakültesi mezunu memurlar, istifa etmeden avukatlık stajı yapabilmelerine imkan sağlayacak düzenlemenin 5. yargı paketinde yer almasını istiyor
AFAD, personel alım ilanındaki hatayı düzeltti

AFAD, personel alım ilanındaki hatayı düzeltti

AFAD Başkanlığı 1101 sözleşmeli arama ve kurtarma teknisyeni ve çeşitli unvanlarda 648 sözleşmeli personel alımında, düzeltme ilanı yayımladı. Başkanlık ilan metninde yer alan "2.13. Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel olarak çalışmıyor olmak." maddelerini kaldırdı.
Memur enflasyon farkı belli oldu

Memur enflasyon farkı belli oldu

Açıklanan Ekim ayı enflasyon rakamlarına göre ilk dört ayda memur maaşlarına uygulanacak enflasyon zammı yüzde 3,71 oldu
Emniyet Genel Müdürlüğü 96 hizmetli alacak

Emniyet Genel Müdürlüğü 96 hizmetli alacak

Emniyet Genel Müdürlüğü 96 hizmetli alacak. Son başvuru tarihi 19 Kasım 2021.
Kuruluş Osman 70.Bölüm Fragmanı

Kuruluş Osman 70.Bölüm Fragmanı

Kuruluş Osman 70.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. ATV ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Kuruluş Osman dizisinin yeni bölümü 10 Kasım Çarşamba akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
Konya Akşehir Belediyesi 17 memur alacak

Konya Akşehir Belediyesi 17 memur alacak

Konya Akşehir Belediyesi 17 memur alacak. Son başvuru tarihi 3 Aralık 2021.
WhatsApp, 3 yeni özelliğini duyurdu

WhatsApp, 3 yeni özelliğini duyurdu

Dünyanın en ünlü mesajlaşma uygulaması WhatsApp, masaüstü versiyonu için 3 yeni özelliğini Twitter?dan duyurdu.