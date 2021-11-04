Akademik personelin sıklıkla karşılaştığı 11 soru ve cevabı

Okuyucularımızın kendilerini ilgilendiren soruları ve cevapları seçmeleri için bunları bir arada vererek kendilerini ilgilendirmeyen sorularla zaman kaybetmemelerini sağlamaya çalıştık.

1- Bölüm başkanı araştırma görevlisine bölüm dışı ek görev verebilir mi? Cevaba ulaşmak için tıklayınız.

2- Sözleşmeliyim, öğretim görevlisi olmak için istifa edersem bekleme süresi uygulanır mı? Cevaba ulaşmak için tıklayınız.

3- Araştırma görevlisi mesai saatlerine uymadığı için uyarılabilir mi? Cevaba ulaşmak için tıklayınız.

4- Öğretim üyesiyim önceki hizmetlerim yıllık izin hesabında değerlendirilir mi? Cevaba ulaşmak için tıklayınız.

5- Ayrıldığım üniversitedeki Doçent kadrosuna dönebilir miyim? Cevaba ulaşmak için tıklayınız.

6- Araştırma görevliliğinden istifa talebim kabul edilmeden sözleşmeli (4/B) göreve başlayabilir miyim? Cevaba ulaşmak için tıklayınız.

7- Akademik personel, 8 yıla bir kademe uygulamasından yararlanabilir mi? Cevaba ulaşmak için tıklayınız.

8- Akademik personelin istifası başka yerdeki akademik kadrolara atanmasına engel midir? Cevaba ulaşmak için tıklayınız.

9- Yardımcı doçentin istifası için hizmet süresi şartı var mıdır? Cevaba ulaşmak için tıklayınız.

10- Yabancı uyruklu akademik personel, teşvik ödeneği alır mı? Cevaba ulaşmak için tıklayınız.

11- Akademik personelde istifa sınırlaması var mıdır? Cevaba ulaşmak için tıklayınız.