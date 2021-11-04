Akademik personelin sıklıkla karşılaştığı 11 soru ve cevabı
Akademik personelin değişik konuları içeren 11 sorunun cevabını açıklamaya çalışacağız
Okuyucularımızın kendilerini ilgilendiren soruları ve cevapları seçmeleri için bunları bir arada vererek kendilerini ilgilendirmeyen sorularla zaman kaybetmemelerini sağlamaya çalıştık.
1- Bölüm başkanı araştırma görevlisine bölüm dışı ek görev verebilir mi? Cevaba ulaşmak için tıklayınız.
2- Sözleşmeliyim, öğretim görevlisi olmak için istifa edersem bekleme süresi uygulanır mı? Cevaba ulaşmak için tıklayınız.
3- Araştırma görevlisi mesai saatlerine uymadığı için uyarılabilir mi? Cevaba ulaşmak için tıklayınız.
4- Öğretim üyesiyim önceki hizmetlerim yıllık izin hesabında değerlendirilir mi? Cevaba ulaşmak için tıklayınız.
5- Ayrıldığım üniversitedeki Doçent kadrosuna dönebilir miyim? Cevaba ulaşmak için tıklayınız.
6- Araştırma görevliliğinden istifa talebim kabul edilmeden sözleşmeli (4/B) göreve başlayabilir miyim? Cevaba ulaşmak için tıklayınız.
7- Akademik personel, 8 yıla bir kademe uygulamasından yararlanabilir mi? Cevaba ulaşmak için tıklayınız.
8- Akademik personelin istifası başka yerdeki akademik kadrolara atanmasına engel midir? Cevaba ulaşmak için tıklayınız.
9- Yardımcı doçentin istifası için hizmet süresi şartı var mıdır? Cevaba ulaşmak için tıklayınız.
10- Yabancı uyruklu akademik personel, teşvik ödeneği alır mı? Cevaba ulaşmak için tıklayınız.
11- Akademik personelde istifa sınırlaması var mıdır? Cevaba ulaşmak için tıklayınız.