Behiye Çakır 500 lira nafaka için öldürüldü

Olay, Şahinbey ilçesi Dumlupınar Mahallesinde 27 Ekim 2021 Çarşamba günü meydana geldi. Ali Çakır (62), bir süredir 500 lira nafaka yüzünden tartışma yaşadığı ve boşanmak üzere olduğu eşi Behiye Çakır'ın annesiyle yaşadığı evinin önüne geldi. Evin önünde bir süre bekleyen şahıs, daha sonra elindeki bıçakla Behiye Çakır'a saldırdı. Şahıs, 500 lira nafaka istediği için eşini vücudunun çeşitli yerlerinden 12 bıçak darbesiyle ağır yaraladı.



Yaşanan olayın ardından ağır yaralanan Behiye Çakır, çevredeki vatandaşların ihbarı ile olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan talihsiz kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 8 gün sonra hastanede hayatını kaybetti.



"MÜEBBET ALMASINI İSTİYORUM"



Annesini öldüren babasının müebbet hapis cezası almasını isteyen kadının oğlu Ahmet Çakır, "Annem 8 gündür yoğun bakımda yatıyordu. Dün akşam saat 10'da hayatını kaybetti. Bu duruma kimsenin sessiz kalmasını istemiyorum. Annemi öldüren babama sesleniyorum, Allah seni bildiği gibi yapsın, Allah seni bir daha o hapisten çıkarmasın. İnşallah müebbet yersin. Anneler ölmesin, annelere bir şey olmasın. Dünyada tek dileğim budur" dedi.

Çakır'ı ağır yaralayan ve sonrasında kaçan Ali Çakır ise önce polis ekiplerinden kaçtı, daha sonrasında ise polis ekiplerine teslim oldu. Eşini 12 kez bıçakladıktan sonra ağır yaralayan ve ölümüne neden olan Ali Çakır, tutuklanarak cezaevine gönderildi.