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Uluslararası öğrenciler medya akademisi başlıyor

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ve Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED) iş birliğinde ülkemizde iletişim alanında eğitim alan uluslararası öğrencilere yönelik Medya Akademisi programı düzenleniyor. Programla birlikte genç iletişimciler alanında uzman isimlerden; gazete, radyo, televizyon ve dijital medya alanlarında çeşitli eğitimler alacak.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 04 Kasım 2021 12:35
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Uluslararası öğrenciler medya akademisi başlıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ile Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED) iş birliğinde Türkiye Bursları kapsamında Ankara'daki üniversitelerde iletişim alanında eğitim alan uluslararası öğrencilere yönelik 6 Kasım- 5 Aralık tarihleri arasında Medya Akademisi programı düzenleniyor. Programla birlikte profesyonel isimlerden hem literatür bilgisi hem pratik deneyimler elde edecek olan uluslararası öğrenciler kariyer planlamalarında önemli bir basamağı da geçmiş olacak. Dünyanın dört bir yanından genç iletişimcilerin katılacağı program aynı zamanda gelecekte ülkeler arasındaki medya iş birliklerinin geliştirilmesine de zemin hazırlayacak. Gazete, radyo, televizyon ve dijital medya alanında tecrübe paylaşımlarının yapılacağı program sayesinde mezun olduklarında kendi ülkelerindeki medya kuruluşlarında kariyerlerine devam edecek öğrenciler önemli bir iletişim ağı sahibi olacak.

Eğitimler sürecinde uluslararası öğrenciler; haber yazım teknikleri, televizyon gazeteciliği, muhabirlik, internet medyası ve editörlüğü, dış habercilik, medya etiği ve eğitimleri alanlarında dersler alacak. Eğitimciler ise sadece ders vermekle kalmayarak aynı zamanda öğrencilerin yetenekleri doğrultusunda yönlendirici rol oynayacak.

Program vasıtasıyla aralarındaki iletişimi güçlendirecek olan genç iletişimciler, meslek hayatlarında gerçekleştirecekleri uluslararası medya çalışmalarında doğru haber ve bilgiye erişim noktasında da önemi bir platform elde etmiş olacak.
Medya Akademisi'nde ayrıca, öğrencilerin algı gücünü artırmak, haber kaynağına ulaşma ve olaylara haberci gözüyle bakabilmeleri noktasında çalışmalar yürütülecek. Akademi programı 6 Kasım- 5 Aralık 2021 tarihleri arasında YTB'nin Ankara Ofisinde gerçekleştirecek. Programın sonunda ise katılımcılara sertifikaları takdim edilecek.

#uluslararası öğrenciler# medya akademi
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