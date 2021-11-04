'Yanlış uygulamalar devam ederse enflasyon çığırından çıkacak'

Sağlık çalışanı ve güvenlik görevlisini darp iddiasına gözaltı
Sağlık çalışanı ve güvenlik görevlisini darp iddiasına gözaltı
BioNTech 3. doz aşılama başladı
BioNTech 3. doz aşılama başladı
4 uzman çavuş uyuşturucu ticaretinden tutuklandı
4 uzman çavuş uyuşturucu ticaretinden tutuklandı
Akademik personelin sıklıkla karşılaştığı 11 soru ve cevabı
Akademik personelin sıklıkla karşılaştığı 11 soru ve cevabı
Çığ felaketinde 8 bürokrata soruşturma izni çıkmadı
Çığ felaketinde 8 bürokrata soruşturma izni çıkmadı
Bakan Dönmez'den 'müjde' açıklaması: Vatandaşın cebine yansıyacak
Bakan Dönmez'den 'müjde' açıklaması: Vatandaşın cebine yansıyacak
'O vali olmasaydı, Malatya'ya yatırım yapmazdım'
'O vali olmasaydı, Malatya'ya yatırım yapmazdım'
Erdoğan: Elektrik ve doğalgazı ciddi şekilde sübvanse ediyoruz
Erdoğan: Elektrik ve doğalgazı ciddi şekilde sübvanse ediyoruz
Belediye işçisi takkesiyle fotoğraf karesine girince müdahale geldi
Belediye işçisi takkesiyle fotoğraf karesine girince müdahale geldi
Ankara Valiliği'nden uyarı geldi...8 Kasım'a kadar devam edecek
Ankara Valiliği'nden uyarı geldi...8 Kasım'a kadar devam edecek
4 Kamu Kurumu toplamda 308 personel almak için ilana çıktı
4 Kamu Kurumu toplamda 308 personel almak için ilana çıktı
Belediyenin görevde yükselme sözlü sınavına iptal kararı
Belediyenin görevde yükselme sözlü sınavına iptal kararı
Belediye Başkanı: Personele 500 TL seyyanen zam yaptık
Belediye Başkanı: Personele 500 TL seyyanen zam yaptık
Bakan müjde olarak duyurdu: 6 ve 10. sınıflara DYK açılacak
Bakan müjde olarak duyurdu: 6 ve 10. sınıflara DYK açılacak
Memura yüzde 12.5 emekliye yüzde 10.5 zam göründü
Memura yüzde 12.5 emekliye yüzde 10.5 zam göründü
Yeni düzenleme geliyor: Vergi kaçırana pişmanlık hakkı
Yeni düzenleme geliyor: Vergi kaçırana pişmanlık hakkı
Sabah ve gece saatlerinde sisli havalar geliyor - Haritalı
Sabah ve gece saatlerinde sisli havalar geliyor - Haritalı
'S-400'lerin İncirlik'e sevk edildiği' iddiasına yalanlama
'S-400'lerin İncirlik'e sevk edildiği' iddiasına yalanlama
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Bakan Koca duyurdu: Biontech'te 3. doz aşı yarın başlıyor
Bakan Koca duyurdu: Biontech'te 3. doz aşı yarın başlıyor
Instagram çöktü mü, DM neden açılmıyor?
Instagram çöktü mü, DM neden açılmıyor?
AYM'den Fatih Altaylı'nın 'senaryo' yazısı hakkında açıklama
AYM'den Fatih Altaylı'nın 'senaryo' yazısı hakkında açıklama
2. el araç fiyatları sıfırı solladı
2. el araç fiyatları sıfırı solladı
Yardımcı kitaplar da ücretsiz olacak
Yardımcı kitaplar da ücretsiz olacak
Fed faiz kararını açıkladı
Fed faiz kararını açıkladı
Bakan Özer: Valilikler ders süresini düşürebilir
Bakan Özer: Valilikler ders süresini düşürebilir
Enflasyonla birlikte Kasım ayı kira zam oranı belli oldu
Enflasyonla birlikte Kasım ayı kira zam oranı belli oldu
'Bu sezon itibarıyla 'ben zarar ettim' diyen çiftçimiz yok'
'Bu sezon itibarıyla 'ben zarar ettim' diyen çiftçimiz yok'
ABD askerinin başına çuval geçiren 17 TGB'liye adli kontrol
ABD askerinin başına çuval geçiren 17 TGB'liye adli kontrol
Erdoğan'dan hakkındaki çirkin paylaşımlara suç duyurusu
Erdoğan'dan hakkındaki çirkin paylaşımlara suç duyurusu
Ana sayfaHaberler Siyasi

'Yanlış uygulamalar devam ederse enflasyon çığırından çıkacak'

İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı ve Samsun Milletvekili Erhan Usta, "Yanlış uygulamalar devam ederse enflasyon çığırından çıkacak." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 04 Kasım 2021 12:45
Yazdır
'Yanlış uygulamalar devam ederse enflasyon çığırından çıkacak'

Usta, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, ekim ayı rakamlarının enflasyondaki artış trendinin devam ettiğini gösterdiğini söyledi.

Enflasyonun ekimde yüzde 2,39 artarken yıllık bazda yüzde 19,89 olduğunu aktaran Usta, "Enflasyon rakamları indirimli market rakamlarına benziyor, nedense bir türlü yüzde 20'yi bulmuyor." diye konuştu.

ÜFE ile TÜFE arasındaki makasın yaklaşık 27 puan açıldığını ifade eden Usta, "Bu kadar açık olması önümüzdeki dönemde üretici fiyatlarından da tüketici fiyatlarına bir yansıma olacağını gösteriyor. Bu, kaçınılmaz bir şey. Kur artışı etkisini de henüz görmüş değiliz. Kur üzerinden gelecek baskıyı gelecek süreçte daha fazla hissedeceğiz." değerlendirmesini yaptı.

"TÜİK'in üretici enflasyonunu yüksek çıkartıp tüketici enflasyonunu düşük tutmasına bakıldığında enflasyonla mücadelenin bırakıldığının görüleceğini" iddia eden Usta, "Merkez Bankası artık enflasyonla mücadele yapmıyor, enflasyonla mücadeleyi enflasyonu ölçmekle yükümlü olan TÜİK yapıyor görünüyor. 2018'e kadar AK Parti'li siyasetçilerden biz hep, 'Finanse edildiği sürece cari açıkta sorun olmaz.' şeklinde laflar duyardık. Fakat şu anda şeytan cari açık oldu. Türk parasının, milli paranın değerini koruyacak herhangi bir enstrüman maalesef kalmış değil. Merkez Bankasının da kuru ve enflasyonu tutma gibi bir endişesi de kalmadı." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin, geçmişte enflasyondan çok çektiğini belirten Usta, "Enflasyon, belli ölçüde dizginlenmişti. Enflasyon son 6-7 yıldır hafife alındı, önemsizleşti. Geldiğimiz noktada dünyanın en yüksek enflasyonlarından birini veriyoruz fakat şu anda enflasyonun yeni platosu yüzde 25'tir. Bugün yüzde 20'ye oturan enflasyon gelecek dönemde yüzde 25'e çıkacak. Bu yanlış uygulamalar devam ederse enflasyon çığırından çıkacak." dedi.

Cari açığı, tasarruf yatırım açığı olarak tanımlayan Usta, "Cari açığı şu anda kapatacak bir durum yok. AK Parti hükümetleri bu sorunu 20 yıldır aşamadıkları gibi artırdılar. Hiçbir altyapı olmadan, çaresizlikten, kuru tutamadıkları, faizi de düşürmek istediklerinden, kafalarında uydurdukları tehlikeli bir senaryoyu uyguluyorlar fakat bunun Türkiye ekonomisine ağır bedelleri olur." şeklinde konuştu.

#yanlış uygulama# enflasyon# erhan usta
Mecliste HDP'li milletvekilinin 'işgalci' sözlerine tepki
Mecliste HDP'li milletvekilinin 'işgalci' sözlerine tepki
Emin Çölaşan: Erdoğan'a tercümanlık yapacak başı açık kadın yok muydu?
Emin Çölaşan: Erdoğan'a tercümanlık yapacak başı açık kadın yok muydu?
'Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi ihalesi bu yıl sonunda yapılacak'
'Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi ihalesi bu yıl sonunda yapılacak'
'PKK, FETÖ ve S-400 konuları için ABD ile çalışma grubu kurulacak'
'PKK, FETÖ ve S-400 konuları için ABD ile çalışma grubu kurulacak'
Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk Konseyi Eğitim Bakanları 6. Toplantısı'na mesaj gönderdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk Konseyi Eğitim Bakanları 6. Toplantısı'na mesaj gönderdi
Bakan Özer Türk Konseyi Eğitim Bakanları Toplantısı'nda konuştu
Bakan Özer Türk Konseyi Eğitim Bakanları Toplantısı'nda konuştu

Bu Habere Tepkiniz

Ücretli öğretmenlere 10 saat daha ek ders görevi verilebilir mi?

Ücretli öğretmenlere 10 saat daha ek ders görevi verilebilir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı, ek ders ücreti karşılığında ders okutmak üzere görevlendirilen ücretli öğretmenlere Ek derslere dair Kararın 9'uncu maddesinde geçen "resmi görevliler" kapsamında ayrıca haftada 10 saate kadar daha ders görevi verilebilmesinin mümkün olmadığını belirtti.
750 engelli öğretmen ataması için ön başvuru alınacak

750 engelli öğretmen ataması için ön başvuru alınacak

Milli Eğitim Bakanlığı, engelli öğretmen ataması için başvuru ve atama duyurusunu yayımladı. Engelli öğretmen ataması kontenjanları duyuruda yer almadı. 750 engelli öğretmen, 2018 ve 2020'de düzenlenen Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavına (EKPSS-Lisans Düzeyi) katılan adaylar arasından alınacak
Şimdi ailece eğlenme zamanı

Şimdi ailece eğlenme zamanı

https://gdetr.hit.gemius.pl/lshitredir/id=zUeQ1ObDv0tOQZ.SZgNp_IaSrmIdUwMElFWPZvPivqf.l7/fastid=dyabitjnuiecwbhxchampbrzvhkl/stparam=thrjcvnjmn/nc=0/gdpr=0/gdpr_consent=/url=https://www.molaistanbul.com/index?utm_campaign=Mola-Istanbul-Kasim21&utm_medium=manset_advertorial&utm_source=memurlar&utm_content=digitalhouse
MEB'de 15 yıldır çözüm bekleyen sorun: Uzman öğretmenlik

MEB'de 15 yıldır çözüm bekleyen sorun: Uzman öğretmenlik

Milli Eğitim Bakanlığında 15 yıldır çözüm bekleyen uzman öğretmenlik sorununda hala bir ilerleme kaydedilemedi.
Tarıma bereket, toprağa sağlık katar

Tarıma bereket, toprağa sağlık katar
Görevde yükselme sınav kurulunda sendika temsilcileri de bulunabilir mi? İşte Danıştay'ın kararı

Görevde yükselme sınav kurulunda sendika temsilcileri de bulunabilir mi? İşte Danıştay'ın kararı

Danıştay, görevde yükselme sınav kurullarında 'üç sendika üyesi' olsun talebini reddetti.
Orman Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınav paketi yayında

Orman Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
Yayımlanan üç öğretim görevlisi alımının üçü de kişiye özel şart içeriyor

Yayımlanan üç öğretim görevlisi alımının üçü de kişiye özel şart içeriyor

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi tarafından ilan edilen öğretim görevlisi kadroları tamamen kişiye özel şartlar içeriyor!
Hukuk mezunu memurlar 5. yargı paketinde yer almak istiyor

Hukuk mezunu memurlar 5. yargı paketinde yer almak istiyor

Hukuk fakültesi mezunu memurlar, istifa etmeden avukatlık stajı yapabilmelerine imkan sağlayacak düzenlemenin 5. yargı paketinde yer almasını istiyor
AFAD, personel alım ilanındaki hatayı düzeltti

AFAD, personel alım ilanındaki hatayı düzeltti

AFAD Başkanlığı 1101 sözleşmeli arama ve kurtarma teknisyeni ve çeşitli unvanlarda 648 sözleşmeli personel alımında, düzeltme ilanı yayımladı. Başkanlık ilan metninde yer alan "2.13. Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel olarak çalışmıyor olmak." maddelerini kaldırdı.
Memur enflasyon farkı belli oldu

Memur enflasyon farkı belli oldu

Açıklanan Ekim ayı enflasyon rakamlarına göre ilk dört ayda memur maaşlarına uygulanacak enflasyon zammı yüzde 3,71 oldu
Emniyet Genel Müdürlüğü 96 hizmetli alacak

Emniyet Genel Müdürlüğü 96 hizmetli alacak

Emniyet Genel Müdürlüğü 96 hizmetli alacak. Son başvuru tarihi 19 Kasım 2021.
Kuruluş Osman 70.Bölüm Fragmanı

Kuruluş Osman 70.Bölüm Fragmanı

Kuruluş Osman 70.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. ATV ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Kuruluş Osman dizisinin yeni bölümü 10 Kasım Çarşamba akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
Konya Akşehir Belediyesi 17 memur alacak

Konya Akşehir Belediyesi 17 memur alacak

Konya Akşehir Belediyesi 17 memur alacak. Son başvuru tarihi 3 Aralık 2021.
WhatsApp, 3 yeni özelliğini duyurdu

WhatsApp, 3 yeni özelliğini duyurdu

Dünyanın en ünlü mesajlaşma uygulaması WhatsApp, masaüstü versiyonu için 3 yeni özelliğini Twitter?dan duyurdu.