Çocuğun soyadı annenin soyadı yapıldı

Polis ile emniyet müdürü arasında 'Beni tanımadın mı?' kavgasında karar çıktı
Polis ile emniyet müdürü arasında 'Beni tanımadın mı?' kavgasında karar çıktı
Sağlık çalışanı ve güvenlik görevlisini darp iddiasına gözaltı
Sağlık çalışanı ve güvenlik görevlisini darp iddiasına gözaltı
BioNTech 3. doz aşılama başladı
BioNTech 3. doz aşılama başladı
4 uzman çavuş uyuşturucu ticaretinden tutuklandı
4 uzman çavuş uyuşturucu ticaretinden tutuklandı
Akademik personelin sıklıkla karşılaştığı 11 soru ve cevabı
Akademik personelin sıklıkla karşılaştığı 11 soru ve cevabı
Çığ felaketinde 8 bürokrata soruşturma izni çıkmadı
Çığ felaketinde 8 bürokrata soruşturma izni çıkmadı
Bakan Dönmez'den 'müjde' açıklaması: Vatandaşın cebine yansıyacak
Bakan Dönmez'den 'müjde' açıklaması: Vatandaşın cebine yansıyacak
'O vali olmasaydı, Malatya'ya yatırım yapmazdım'
'O vali olmasaydı, Malatya'ya yatırım yapmazdım'
Erdoğan: Elektrik ve doğalgazı ciddi şekilde sübvanse ediyoruz
Erdoğan: Elektrik ve doğalgazı ciddi şekilde sübvanse ediyoruz
Belediye işçisi takkesiyle fotoğraf karesine girince müdahale geldi
Belediye işçisi takkesiyle fotoğraf karesine girince müdahale geldi
Ankara Valiliği'nden uyarı geldi...8 Kasım'a kadar devam edecek
Ankara Valiliği'nden uyarı geldi...8 Kasım'a kadar devam edecek
4 Kamu Kurumu toplamda 308 personel almak için ilana çıktı
4 Kamu Kurumu toplamda 308 personel almak için ilana çıktı
Belediyenin görevde yükselme sözlü sınavına iptal kararı
Belediyenin görevde yükselme sözlü sınavına iptal kararı
Belediye Başkanı: Personele 500 TL seyyanen zam yaptık
Belediye Başkanı: Personele 500 TL seyyanen zam yaptık
Bakan müjde olarak duyurdu: 6 ve 10. sınıflara DYK açılacak
Bakan müjde olarak duyurdu: 6 ve 10. sınıflara DYK açılacak
Memura yüzde 12.5 emekliye yüzde 10.5 zam göründü
Memura yüzde 12.5 emekliye yüzde 10.5 zam göründü
Yeni düzenleme geliyor: Vergi kaçırana pişmanlık hakkı
Yeni düzenleme geliyor: Vergi kaçırana pişmanlık hakkı
Sabah ve gece saatlerinde sisli havalar geliyor - Haritalı
Sabah ve gece saatlerinde sisli havalar geliyor - Haritalı
'S-400'lerin İncirlik'e sevk edildiği' iddiasına yalanlama
'S-400'lerin İncirlik'e sevk edildiği' iddiasına yalanlama
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Bakan Koca duyurdu: Biontech'te 3. doz aşı yarın başlıyor
Bakan Koca duyurdu: Biontech'te 3. doz aşı yarın başlıyor
Instagram çöktü mü, DM neden açılmıyor?
Instagram çöktü mü, DM neden açılmıyor?
AYM'den Fatih Altaylı'nın 'senaryo' yazısı hakkında açıklama
AYM'den Fatih Altaylı'nın 'senaryo' yazısı hakkında açıklama
2. el araç fiyatları sıfırı solladı
2. el araç fiyatları sıfırı solladı
Yardımcı kitaplar da ücretsiz olacak
Yardımcı kitaplar da ücretsiz olacak
Fed faiz kararını açıkladı
Fed faiz kararını açıkladı
Bakan Özer: Valilikler ders süresini düşürebilir
Bakan Özer: Valilikler ders süresini düşürebilir
Enflasyonla birlikte Kasım ayı kira zam oranı belli oldu
Enflasyonla birlikte Kasım ayı kira zam oranı belli oldu
'Bu sezon itibarıyla 'ben zarar ettim' diyen çiftçimiz yok'
'Bu sezon itibarıyla 'ben zarar ettim' diyen çiftçimiz yok'
ABD askerinin başına çuval geçiren 17 TGB'liye adli kontrol
ABD askerinin başına çuval geçiren 17 TGB'liye adli kontrol
Ana sayfaHaberler Yargı ve Düzenleyici Kurum Kararları

Çocuğun soyadı annenin soyadı yapıldı

İzmir'de, 2011 yılında boşanan ve soyadı değişen anne, çocuğuna kendi soyadının verilmesi talebiyle mahkemenin kapısını çaldı. Mahkeme çocuğun üstün yararı şeklinde karar vererek çocuğun soyadını annesinin soyadı yapma kararı aldı.

Kaynak : Sözcü
Eklenme : 04 Kasım 2021 12:57
Yazdır
Çocuğun soyadı annenin soyadı yapıldı

İzmir'de yaşayan ve bir çocukları bulunan S.B.S ve A.S., 2011 yılında boşandı. Mahkeme, çocuğun velayetini anneye verdi. Boşanmanın ardından soyadı S.B. olarak değişen anne, 2018'de mahkemenin kapısını çalarak çocuğuna kendi soyadının verilmesini talep etti.

İzmir Aile Mahkemesi'ne başvuran S.B., sunduğu dilekçede, çocuğun velayetinin kendisinde olduğunu, tüm bakım ve gözetiminin yine kendisi tarafından gerçekleştirildiğini belirterek, anne ile çocuğun soyadının farklı olması nedeniyle günlük hayatta sorun yaşadıklarını ve bu durumun çocuğu olumsuz etkilediğini ifade etti. Dilekçede, müşterek çocuğun velayet hakkı bulunmayan babanın soyadını taşımasında hukuki yararın olmadığı belirtilerek, çocuğun soyadının değiştirilmesi talep edildi.

Mahkeme çocuğun üstün yararı dedi

Anneyi haklı bulan mahkeme 2019 yılında verdiği kararda, çocuğun soyadının annenin soyadı ile değiştirilmesinin, çocuğun ruhsal gelişimini olumsuz yönde etkilemeyeceğini aksine, çocuğun üstün yararına olacağı kanaatine varıldığını kaydetti.

Velayet hakkı kapsamındaki yetkilerin kullanımıyla ilgili

Annenin talebinin velayet hakkı kapsamındaki yetkilerin kullanımı ile ilgili olduğu belirtilen kararda, 'Evlilik birliği içinde doğan çocuğun taşıdığı ailenin soyadını, evlilik birliğinin sona ermesiyle kendisine velayet hakkı tevdi edilen annenin kendi soyadı ile değiştirilmesini engelleyen yasal bir düzenlemenin bulunmadığı' kaydedildi.

Söz konusu değişikliğin çocuğun üstün yararına aykırı olmadığını belirten mahkeme, Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlallerine ilişkin kararları ve Yargıtay Hukuk Dairesi'nin benzer olaylara ilişkin verdiği benzer kararlar olduğunu ifade ederek, annenin talebinin kabul edilmesine karar verdi.

İzmir Aile Mahkemesi'nin verdiği karar, Eylül 2021'de Yargıtay tarafından onanarak kesinleşti.

Annesi ile soyadı farklı olan çocuk sosyal yaşamda sıkıntı yaşayabiliyor

SÖZCÜ'ye konuşan Avukat Sibel Bardakçı, "Uygulamada yeni ve emsal teşkil edebilecek bir karar. Anayasa Mahkemesi de erkeğe tanınan hakkın, velayet hakkı kendisinde olan kadına tanınmamasının cinsiyete dayalı ayrım teşkil ettiğini belirterek, benzer olayda hak ihlali kararı vermişti. Yargıtay'ın bu yöndeki son kararı da çocuğun üstün yararının gözetilmesi ve velayet hakkı kendisine verilen anneye de bu hakkın verilmesi gerektiği yönünde olmuştur. Annesi ile farklı soyadı taşıyan çocuk sosyal yaşamda sıkıntı yaşayabilmektedir. Bu sebeple Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay da kararlarında çocuğun üstün yararının gözetilmesi gerektiğine vurgu yapıyor" ifadelerini kullandı.

#çocuğun soyadı# anne# boşanma
Polis ile emniyet müdürü arasında 'Beni tanımadın mı?' kavgasında karar çıktı
Polis ile emniyet müdürü arasında 'Beni tanımadın mı?' kavgasında karar çıktı
İşini 'savsaklayan işçi' tazminatsız işten atılabilir...İşte Yargıtay kararı!
İşini 'savsaklayan işçi' tazminatsız işten atılabilir...İşte Yargıtay kararı!
Müzik enstrümanına ilişkin ilk dava: Faydalı model sahibi haklı
Müzik enstrümanına ilişkin ilk dava: Faydalı model sahibi haklı
4 uzman çavuş uyuşturucu ticaretinden tutuklandı
4 uzman çavuş uyuşturucu ticaretinden tutuklandı
Açıklama kısmına 'sadaka' yazdı... Mahkeme tekrar nafaka ödenmesine hükmetti
Açıklama kısmına 'sadaka' yazdı... Mahkeme tekrar nafaka ödenmesine hükmetti
Çığ felaketinde 8 bürokrata soruşturma izni çıkmadı
Çığ felaketinde 8 bürokrata soruşturma izni çıkmadı

Bu Habere Tepkiniz

Ücretli öğretmenlere 10 saat daha ek ders görevi verilebilir mi?

Ücretli öğretmenlere 10 saat daha ek ders görevi verilebilir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı, ek ders ücreti karşılığında ders okutmak üzere görevlendirilen ücretli öğretmenlere Ek derslere dair Kararın 9'uncu maddesinde geçen "resmi görevliler" kapsamında ayrıca haftada 10 saate kadar daha ders görevi verilebilmesinin mümkün olmadığını belirtti.
750 engelli öğretmen ataması için ön başvuru alınacak

750 engelli öğretmen ataması için ön başvuru alınacak

Milli Eğitim Bakanlığı, engelli öğretmen ataması için başvuru ve atama duyurusunu yayımladı. Engelli öğretmen ataması kontenjanları duyuruda yer almadı. 750 engelli öğretmen, 2018 ve 2020'de düzenlenen Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavına (EKPSS-Lisans Düzeyi) katılan adaylar arasından alınacak
Şimdi ailece eğlenme zamanı

Şimdi ailece eğlenme zamanı

https://gdetr.hit.gemius.pl/lshitredir/id=zUeQ1ObDv0tOQZ.SZgNp_IaSrmIdUwMElFWPZvPivqf.l7/fastid=dyabitjnuiecwbhxchampbrzvhkl/stparam=thrjcvnjmn/nc=0/gdpr=0/gdpr_consent=/url=https://www.molaistanbul.com/index?utm_campaign=Mola-Istanbul-Kasim21&utm_medium=manset_advertorial&utm_source=memurlar&utm_content=digitalhouse
MEB'de 15 yıldır çözüm bekleyen sorun: Uzman öğretmenlik

MEB'de 15 yıldır çözüm bekleyen sorun: Uzman öğretmenlik

Milli Eğitim Bakanlığında 15 yıldır çözüm bekleyen uzman öğretmenlik sorununda hala bir ilerleme kaydedilemedi.
Tarıma bereket, toprağa sağlık katar

Tarıma bereket, toprağa sağlık katar
Görevde yükselme sınav kurulunda sendika temsilcileri de bulunabilir mi? İşte Danıştay'ın kararı

Görevde yükselme sınav kurulunda sendika temsilcileri de bulunabilir mi? İşte Danıştay'ın kararı

Danıştay, görevde yükselme sınav kurullarında 'üç sendika üyesi' olsun talebini reddetti.
Orman Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınav paketi yayında

Orman Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
Yayımlanan üç öğretim görevlisi alımının üçü de kişiye özel şart içeriyor

Yayımlanan üç öğretim görevlisi alımının üçü de kişiye özel şart içeriyor

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi tarafından ilan edilen öğretim görevlisi kadroları tamamen kişiye özel şartlar içeriyor!
Hukuk mezunu memurlar 5. yargı paketinde yer almak istiyor

Hukuk mezunu memurlar 5. yargı paketinde yer almak istiyor

Hukuk fakültesi mezunu memurlar, istifa etmeden avukatlık stajı yapabilmelerine imkan sağlayacak düzenlemenin 5. yargı paketinde yer almasını istiyor
AFAD, personel alım ilanındaki hatayı düzeltti

AFAD, personel alım ilanındaki hatayı düzeltti

AFAD Başkanlığı 1101 sözleşmeli arama ve kurtarma teknisyeni ve çeşitli unvanlarda 648 sözleşmeli personel alımında, düzeltme ilanı yayımladı. Başkanlık ilan metninde yer alan "2.13. Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel olarak çalışmıyor olmak." maddelerini kaldırdı.
Memur enflasyon farkı belli oldu

Memur enflasyon farkı belli oldu

Açıklanan Ekim ayı enflasyon rakamlarına göre ilk dört ayda memur maaşlarına uygulanacak enflasyon zammı yüzde 3,71 oldu
Emniyet Genel Müdürlüğü 96 hizmetli alacak

Emniyet Genel Müdürlüğü 96 hizmetli alacak

Emniyet Genel Müdürlüğü 96 hizmetli alacak. Son başvuru tarihi 19 Kasım 2021.
Kuruluş Osman 70.Bölüm Fragmanı

Kuruluş Osman 70.Bölüm Fragmanı

Kuruluş Osman 70.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. ATV ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Kuruluş Osman dizisinin yeni bölümü 10 Kasım Çarşamba akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
Konya Akşehir Belediyesi 17 memur alacak

Konya Akşehir Belediyesi 17 memur alacak

Konya Akşehir Belediyesi 17 memur alacak. Son başvuru tarihi 3 Aralık 2021.
WhatsApp, 3 yeni özelliğini duyurdu

WhatsApp, 3 yeni özelliğini duyurdu

Dünyanın en ünlü mesajlaşma uygulaması WhatsApp, masaüstü versiyonu için 3 yeni özelliğini Twitter?dan duyurdu.