Başıboş köpekler yolda yürüyen çocuğa saldırdı
Kayseri'nin Tomarza ilçesinde bir köpeğin yolda yürüyen çocuğu kovalaması güvenlik kameralarına yansıdı. Kaçarken düşen çocuğu, köpeğe müdahale eden bir vatandaş kurtardı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 04 Kasım 2021 13:19
Kayseri'nin Tomarza ilçesinde, yolda yürüyen 11-12 yaşlarındaki bir kız çocuğunu, başıboş bir köpek kovalamaya başladı. Isırılmaktan korkan çocuk köpekten kaçmaya çalışırken düştü.
Çocuğun başında bir süre bekleyen köpek, bu sırada bir vatandaşın olaya müdahale etmesiyle ayrıldı.
Yaşanan olay bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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