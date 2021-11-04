MEB'in en büyük uygulaması yarışma sorusu oldu
Milli Eğitim Bakanlığının MEBBİS uygulaması Tv 360'da yarışma sorusu oldu
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 04 Kasım 2021 13:29
Milli Eğitim Bakanlığının personele yönelik en büyük uygulaması olan MEBBİS yarışma sorusu oldu.
Tv 360'da yer alan programda, "Milli Eğitim Bakanlığına ait uygulamalara erişim sağlayan Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemlerinin kısa adıdır" sorusu yer aldı.
Milli Eğitim Bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürü Özgür Türk, yarışmanın ilgili bölümünü sosyal medya hesabından yayımladı.
MEBBİS 😊Özgür TÜRK (@ozgturk) November 3, 2021
Yarışmalara konu oluyor artık.
Gerçi biraz zor bildiler ama olsun 🤦😂@MebbisHaber pic.twitter.com/2q8wwxt6vj