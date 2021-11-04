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İşini 'savsaklayan işçi' tazminatsız işten atılabilir...İşte Yargıtay kararı!

Platformda, kamu kurumlarında, belediyelerde ve özel sektörde çalışan işçiler sorunlarını, şikayetlerini ve isteklerini dile getirebilecek.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 04 Kasım 2021 14:31
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İşini 'savsaklayan işçi' tazminatsız işten atılabilir...İşte Yargıtay kararı!

Tüm çalışanları Sgkrehberi Kamu İşçileri ve Taşeron Platformu'na davet ediyoruz...

Mesai saatinde çalışmadan geçirince işverini uyardı! Çalışan patronun kendisine zam vermemek için işten çıkardığını iddia etti.

Yargıtay, mesai saatinde işyerinde olup çalışmayan işçinin tazminatsız işten atılmasını haklı buldu.

Bir fabrikanın imalat bölümü ustası, mesaisini çalışmadan geçirince önce patronu tarafından uyarıldı. Halen işini savsaklamaya devam eden çalışana patron, "Laboratuar masası ayak bükümü" görevini yapmaması ve mesaisini çalışmadan geçirmesi sebepleriyle 4857 sayılı İş Kanunu'nun 25. maddesi gereği feshedilmiştir.' Dedi.

ALACAK DAVASI

İşyeri çalışanı açtığı davada, feshin haksız olduğunu iddia etti. Patronun kendisini zam vermemek için işten çıkardığını iddia ederek, tazminatlarını istedi.

İşveren ise, verilen işleri hiç yapmadığını, sürekli olarak ücretli ve ücretsiz izin kullandığını, tüm şifahi uyarılara kulak asmayan davacıya 16-17-18.08.2012 tarihlerinde yazılı olarak görev bildirimi yapıldığını, davacının bu bildirimleri tebellüğden imtina ettiğini, bununla birlikte verilen görevi de yerine getirmediğini iddia etti.

Yerel Mahkeme, çalışanın ihbar ve kıdem tazminatı taleplerini kabul ederken, işverenin kararı temyizi ile, Yargıtaydan emsal karar çıktı.

YARGITAY: MESAİYİ ÇALIŞMADAN GEÇİRMEK, VERİLEN İŞİ YAPMAMAK..

Yargıtay 22. Hukuk Dairesi 'mesai saatinde çalışmayanı', patronun işten çıkarması, haklı sebebe dayanır dedi ve tazminat talep edemeyeceğini değerlendirdi.

Karardan,

'Davalı işyerinde imalat bölümünde çalışan davacının iş sözleşmesi, 16.08.2012-17.08.2012 ve 18.08.2012 tarihlerinde yazılı olarak bildirilen "Laboratuar masası ayak bükümü" görevini yapmaması ve mesaisini çalışmadan geçirmesi sebepleriyle 4857 sayılı İş Kanunu'nun 25. maddesi gereği feshedilmiştir. Dosya içeriğine göre; davacı işçinin kendisine verilen görevleri yerine getirmediği, işveren tarafından hakkında düzenlenen ve içerikleri tanıklarca doğrulanan tutanaklar ile sabittir. Bu husus göz önüne alındığında, davacının kendisine verilen görevleri yerine getirmediği, getirmemekte ısrar ettiği, buna göre davalı feshinin haklı sebebe dayandığı anlaşılmaktadır. Bu itibarla, davacının kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin reddi gerekir..'dedi.

#İşçi#tazminat#yargıtay
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