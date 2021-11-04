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Mecliste HDP'li milletvekilinin 'işgalci' sözlerine tepki

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda HDP Muş Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit'in Türkiye'nin Suriye'deki varlığı için 'işgalci' ifadesini kullanması tepki gördü. Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz, "Türkiye Cumhuriyeti işgalci değildir. Uluslararası hukuk, insani hukuk çerçevesinde vatandaşını ve ülkesini muhafaza etmektedir. Oradaki masum insanları korumaktadır" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 04 Kasım 2021 14:37
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Mecliste HDP'li milletvekilinin 'işgalci' sözlerine tepki

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Dışişleri Bakanlığı bütçesi görüşülüyor. HDP Muş Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, Suriye'nin kuzeyinde düzenlenen operasyonları kast ederek Türkiye'ye 'işgalci' ifadesini kullandı. Bunun üzerine AK Parti ve MHP milletvekilleri Koçyiğit'e tepki gösterdiler.

Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz, Gülüstan Kılıç Koçyiğit'in o ülkeye binlerce kilometre uzaktan gelen komşu olmayan ülkeleri işgalci olarak ilan etmesini isteyerek, "Türkiye Cumhuriyeti işgalci değildir. Uluslararası hukuk, insani hukuk çerçevesinde vatandaşını ve ülkesini muhafaza etmektedir. Oradaki masum insanları korumaktadır. Amerika ve Rusya'ya söyleyin" şeklinde tepki gösterdi.

Yılmaz ile Koçyiğit arasında konuşma süresine ilişkin de tartışma yaşandı. Koçyiğit ve HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, Yılmaz'a tepki gösterdi. Bunun üzerine Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz oturuma ara verirken, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy Koçyiğit'e tepkisini sürdürmeye devam etti.

#Gülüstan Kılıç Koçyiğit# hdp# TBMM
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