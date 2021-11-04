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AK Parti'li Turan: Kılıçdaroğlu çok hızlı 'U' dönüşü yapabilen bir siyasi karakter

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Tezkereye 'hayır' diyeceksiniz, iki gün sonra Kandil'e gitmekten bahsedeceksiniz. Tezkeresiz Kandil mi olur. Daha önce de benzer çıkışlar yaptı. Çok hızlı 'U' dönüşü yapabilen bir siyasi karakter" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 04 Kasım 2021 15:32
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AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Kandil'e yönelik sözlerine tepki göstererek, "Tezkereye 'hayır' diyeceksiniz, iki gün sonra Kandil'e gitmekten bahsedeceksiniz. Tezkeresiz Kandil mi olur?" dedi.

Turan, AA muhabirine, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve soruları yanıtladı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun, "Kandil denen yuvayı yerle yeksan etmezsem Kılıçdaroğlu demesinler" sözüne ilişkin görüşlerini dile getiren Turan, her gün farklı bir Kılıçdaroğlu ile karşılaştıklarını söyledi.

Kılıçdaroğlu'nun içine düştüğü durumun hazin bir hal almaya başladığını, trajediye dönüştüğünü belirten Turan, "Daha iki gün önce tüm milletin yürekten desteklediği tezkereye 'hayır' diyen Kılıçdaroğlu'nun sözlerini, iki gün sonra atmosferi dağıtmak, içine düştüğü bu hazin durumdan çıkmak, bunu örtmek için attığı bir adım olarak düşünüyorum. Daha önce de benzer çıkışlar yaptı. Çok hızlı 'U' dönüşü yapabilen bir siyasi karakter. Şu anda zavallı bir durumda." diye konuştu.

- "Kılıçdaroğlu'nun yüzünü herkes gördü"

Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamasını, tezkereden kaynaklı tepkiyi bastırmak için atılmış bir adım olarak değerlendirdiğini, ancak kimsenin buna inanma imkanı olmadığını vurgulayan Turan, "Tezkereye 'hayır' diyeceksiniz, iki gün sonra Kandil'e gitmekten bahsedeceksiniz. Tezkeresiz Kandil mi olur? Tezkeresiz mücadele mi olur?" ifadesini kullandı.

Bülent Turan, Kılıçdaroğlu'nun yüzünü herkesin gördüğünü kaydederek, "Kasetle genel başkan olma serüveni döndü dolaştı, HDP'nin vagonu haline gelen partinin başkanı haline gelmeye başladı. 90 yıllık Atatürk'ün, İnönü'nün partisini aldı, maalesef HDP'nin felsefesinin taklidi haline getirmeyi başardı. Ancak CHP'nin içindeki ulusalcı, milliyetçi, devletçi, altı oku bilen insanların tepkisiyle; tezkereye 'hayır' demenin pişmanlığıyla olsa gerek, şimdi Kandil'e gitmekten bahsediyor, ancak hiç kimse buna inanmayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

- "İkilem içinde, çıkmazın göbeğinde"

Kılıçdaroğlu'nun içine düştüğü hazin durumu anlamaya çalıştıklarını dile getiren Turan, "Bir tarafta PKK'nın temsilcisi gibi davranan HDP var, diğer tarafta ülkücü, milliyetçi olduğunu iddia eden bir başka siyasi hareket var. Bu ikilem içinde, çıkmazın tam göbeğinde kendisi. Bir gün İYİ Parti'ye, diğer gün HDP'ye yaranmaya çalışıyor." görüşünü paylaştı.

Bu yapmacık, soyut ilişkilerin hiçbir karşılığı olmayacağını kamuoyunun takdir edeceğini söyleyen Turan, şunları kaydetti:

"Bu ittifakın yaşama imkanı yok. Bu kadar farklı insanların, rüyaları hiç ortak olmayan insanların bir araya gelme imkanı yok. Bir gün kürsüde HDP'ye kızan, diğer gün tam tersi yapan bir ortak. Bu, ancak Türkiye'deki siyasi atmosferde olabilir. Kılıçdaroğlu, şu anda kendine verilen rolü yerine getirmek durumunda. Kendisine verilen bir sufle var. Bu; milliyetçi, emperyalizme karşı olan partiyi alıp HDP'nin yanına konumlandırmasından, tezkereye 'hayır' demesinden sonra karşıdaki tepkiyi azaltmak için attığı bir adım."

#AK Parti# Bülent Turan# Kemal Kılıçdaroğlu# Kandil
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