Bakan Özer: Yanlış yapanlar hakkında suç duyurusunda bulunuldu

Bakan Özer, Sayıştay raporları ile ilgili olarak adli ve idari işlemlerin başlatıldığını ve bazı personeller hakkında Savcılığa suç duyurusunda bulunulduğunu ifade etti.

Özer, bu tür süreçleri başlattığı için kendisine 'devr-i sabık yaratıyor' suçlaması yapıldığını da dile getirdi.

Bakan Özer,Sayıştay bulguları ile ilgili değerlendirmeler üzerine "Tüm iddialarla ilgili olarak, Teftiş Kurulunu ve iç denetim birimini bulgulardan sonra devreye soktuk. Hatta bu süreç sanki ben devr-i sabık yaratıyormuşum gibi kamuoyunda algılamalar oldu" ifadesini kullandı.

Sayıştay bulguları varsa bununla ilgili Bakanlığın işlem tesis ettiğini, incelemenin ardından ise gereğini yaptığını belirten Özer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu çerçevede Sayıştay 2020 Denetim Raporu kapsamında Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünce gerçekleştirilen hızlandırılmış eğitim programı kırtasiye setleri ve halk eğitim merkezleri temizlik malzemeleri ihaleleriyle ilgili olarak yetkililer hakkında Bakanlık maarif müfettişlerince yürütülen inceleme, soruşturma sonucunda sorumluluğu tespit edilen personel hakkında disiplin, mali ve idari yönden teklifler getirilmiş, konunun adli yönden değerlendirilmesi amacıyla da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur."