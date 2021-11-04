Altının gramı 560 TL'yi geçti
Altının gramı 560 TL'yi geçti
Hizmetlinin sigortası yatırılmadı! Fatura okul müdürlerine kesildi
Hizmetlinin sigortası yatırılmadı! Fatura okul müdürlerine kesildi
Dizide tapu çalışanlarına hakarete sendikadan sert tepki
Dizide tapu çalışanlarına hakarete sendikadan sert tepki
Bakan Özer: Yanlış yapanlar hakkında suç duyurusunda bulunuldu
Bakan Özer: Yanlış yapanlar hakkında suç duyurusunda bulunuldu
'Nafaka' yerine 'sadaka' yazınca yeniden nafaka ödemeye mahkum oldu
'Nafaka' yerine 'sadaka' yazınca yeniden nafaka ödemeye mahkum oldu
Koronavirüs ilacında ilk onay verildi! 18 yaş üstü kullanacak
Koronavirüs ilacında ilk onay verildi! 18 yaş üstü kullanacak
Polis memuru ile emniyet müdürü arasındaki kavgada karar çıktı
Polis memuru ile emniyet müdürü arasındaki kavgada karar çıktı
BioNTech 3. doz aşılama başladı
BioNTech 3. doz aşılama başladı
4 uzman çavuş uyuşturucu ticaretinden tutuklandı
4 uzman çavuş uyuşturucu ticaretinden tutuklandı
Akademik personelin sıklıkla karşılaştığı 11 soru ve cevabı
Akademik personelin sıklıkla karşılaştığı 11 soru ve cevabı
Çığ felaketinde 8 bürokrata soruşturma izni çıkmadı
Çığ felaketinde 8 bürokrata soruşturma izni çıkmadı
Bakan Dönmez'den 'müjde' açıklaması: Vatandaşın cebine yansıyacak
Bakan Dönmez'den 'müjde' açıklaması: Vatandaşın cebine yansıyacak
'O vali olmasaydı, Malatya'ya yatırım yapmazdım'
'O vali olmasaydı, Malatya'ya yatırım yapmazdım'
Erdoğan: Elektrik ve doğalgazı ciddi şekilde sübvanse ediyoruz
Erdoğan: Elektrik ve doğalgazı ciddi şekilde sübvanse ediyoruz
Belediye işçisi takkesiyle fotoğraf karesine girince müdahale geldi
Belediye işçisi takkesiyle fotoğraf karesine girince müdahale geldi
Ankara Valiliği'nden uyarı geldi...8 Kasım'a kadar devam edecek
Ankara Valiliği'nden uyarı geldi...8 Kasım'a kadar devam edecek
4 Kamu Kurumu toplamda 308 personel almak için ilana çıktı
4 Kamu Kurumu toplamda 308 personel almak için ilana çıktı
Belediyenin görevde yükselme sözlü sınavına iptal kararı
Belediyenin görevde yükselme sözlü sınavına iptal kararı
Belediye Başkanı: Personele 500 TL seyyanen zam yaptık
Belediye Başkanı: Personele 500 TL seyyanen zam yaptık
Bakan müjde olarak duyurdu: 6 ve 10. sınıflara DYK açılacak
Bakan müjde olarak duyurdu: 6 ve 10. sınıflara DYK açılacak
Memura yüzde 12.5 emekliye yüzde 10.5 zam göründü
Memura yüzde 12.5 emekliye yüzde 10.5 zam göründü
Yeni düzenleme geliyor: Vergi kaçırana pişmanlık hakkı
Yeni düzenleme geliyor: Vergi kaçırana pişmanlık hakkı
Sabah ve gece saatlerinde sisli havalar geliyor - Haritalı
Sabah ve gece saatlerinde sisli havalar geliyor - Haritalı
'S-400'lerin İncirlik'e sevk edildiği' iddiasına yalanlama
'S-400'lerin İncirlik'e sevk edildiği' iddiasına yalanlama
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Bakan Koca duyurdu: Biontech'te 3. doz aşı yarın başlıyor
Bakan Koca duyurdu: Biontech'te 3. doz aşı yarın başlıyor
Instagram çöktü mü, DM neden açılmıyor?
Instagram çöktü mü, DM neden açılmıyor?
AYM'den Fatih Altaylı'nın 'senaryo' yazısı hakkında açıklama
AYM'den Fatih Altaylı'nın 'senaryo' yazısı hakkında açıklama
2. el araç fiyatları sıfırı solladı
2. el araç fiyatları sıfırı solladı
Yardımcı kitaplar da ücretsiz olacak
Yardımcı kitaplar da ücretsiz olacak
Ana sayfaHaberler Yargı ve Düzenleyici Kurum Kararları

Hizmetlinin sigortası yatırılmadı! Fatura okul müdürlerine kesildi

1999-2013 yılları arasında ilkokulda hizmetli olarak görev yapan kadının sigortasının yatırılmadığının ortaya çıkmasının ardından dava açıldı. 47 bin 600 liralık fatura, 4 müdürden karşılandı.

Kaynak : DHA
Eklenme : 04 Kasım 2021 17:06
Yazdır
Hizmetlinin sigortası yatırılmadı! Fatura okul müdürlerine kesildi

Aydın'ın İncirliova ilçesindeki Hürriyet İlkokulu'nda, 1999-2013 yılları arasında Okul Aile Birliği'nin destekleriyle 14 yıl hizmetli olarak görev yapan Kader Edgü, daha sonra işten çıkarıldı.

Edgü, görev yaptığı dönemlerde sigortasız çalıştırıldığı gerekçesiyle avukatı aracılığıyla 2015 yılında Aydın İş Mahkemesi'ne dava açtı.

Dava 2019 Kasım'da sonuçlandı.

MİLLİ EĞİTİM'İN ÖDEMESİNE KARAR VERİLDİ

Mahkeme Kader Edgü'nün çalıştığı yıllarda hak ettiği 3 bin 960 gün sigorta priminin tutarı olan 47 bin 600 liranın İncirliova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ödenmesine karar verdi.

FATURA 4 OKUL MÜDÜRÜNE KESİLDİ

Edgü, primleri ödendikten sonra 2020 yılı Ocak ayında emekliye ayrıldı. Kader Edgü'ye SGK primi olarak ödenen miktar, İncirliova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne gelen Sayıştay müfettişlerince sorgulandı. Bunun üzerine İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, o yıllarda okul müdürü olarak görev yapan Remzi Çomakçı'ya 21 bin 830 lira, Mustafa Akbudak'a 5 bin 727 lira, Aydın Sarıbaş'a 6 bin 752 lira ve Nazım Çağırıcı'ya 13 bin 291 lira olmak üzere toplamda 47 bin 600 liralık fatura kesip ödeme emri gönderdi.

'DEVLETİMİ HİÇBİR ZAMAN ZARARA UĞRATMADIM'

6 yıl önce emekliye ayrılan dönemin okul müdürü Mustafa Akbudak (63), "16 yıl önce atanmış olduğum Hürriyet İlkokulu'nda okul müdürü olarak 1,5 yıl görev yaptım. Müdürlüğüm esnasında benden önceki okul müdürü döneminde öğrenci velileri tarafından görevlendirilen bir hizmetli okulda çalışıyordu. Hizmetlinin ücretini de velilerin kendi aralarında topladıkları paralarla ödendi. Daha sonra başka okula geçtim ve 2015 yılında emekliye ayrıldım. Emekli olduktan 6 yıl sonra görev yaptığım okulda hizmetli kadının sigorta primlerini ödemediğim için hakkımda soruşturma açıldı ve müfettişlere ifade verdim. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 1,5 yıl görev süremde hizmetlinin 5 bin 700 lira tutan SGK priminin benden tahsil edilmesi istendi. Ağırıma giden konu, devleti zarara uğrattığım iddiasıdır. 35 yıl devlete hizmet ettim. Hiçbir zaman devletimi zarara uğratmadım. Kendimden fedakarlık yaptım." dedi.

DAVA 5 YIL SÜRDÜ

Başlattığı hukuk mücadelesini kazanan Kader Edgü ise, "14 yıl sigortasız hizmetli olarak çalıştığım Hürriyet İlkokulu'ndaki işime son verilince hakkımı aramak için dava açtım. 5 yıl süren davayı kazandım ve hak ettiğim 3 bin 960 günlük sigorta primin ödenmesini sağladım. Bu sayede emekli olabildim. Gerçekten okula çok katkım oldu. Okulun sobasını, kaloriferini yaktım. Bahçedeki ağaçlarını budadım. Erkek işlerini bile yaptığım oldu. Ancak son anda bana sırt çevirdiler." dedi.

#Aydın# okul müdürü# fatura
'Nafaka' yerine 'sadaka' yazınca yeniden nafaka ödemeye mahkum oldu
'Nafaka' yerine 'sadaka' yazınca yeniden nafaka ödemeye mahkum oldu
İzmir'de yıkılan Doğanlar Apartmanı davasına devam edildi
İzmir'de yıkılan Doğanlar Apartmanı davasına devam edildi
Duruşmaya girerken yakalanan sahte avukata 4 yıl hapis istendi
Duruşmaya girerken yakalanan sahte avukata 4 yıl hapis istendi
Kargo çalışanını öldüren yumruğa 8 yıl 4 ay hapis
Kargo çalışanını öldüren yumruğa 8 yıl 4 ay hapis
Polis memuru ile emniyet müdürü arasındaki kavgada karar çıktı
Polis memuru ile emniyet müdürü arasındaki kavgada karar çıktı
İşini 'savsaklayan işçi' tazminatsız işten atılabilir...İşte Yargıtay kararı!
İşini 'savsaklayan işçi' tazminatsız işten atılabilir...İşte Yargıtay kararı!

Bu Habere Tepkiniz

Ücretli öğretmenlere 10 saat daha ek ders görevi verilebilir mi?

Ücretli öğretmenlere 10 saat daha ek ders görevi verilebilir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı, ek ders ücreti karşılığında ders okutmak üzere görevlendirilen ücretli öğretmenlere Ek derslere dair Kararın 9'uncu maddesinde geçen "resmi görevliler" kapsamında ayrıca haftada 10 saate kadar daha ders görevi verilebilmesinin mümkün olmadığını belirtti.
750 engelli öğretmen ataması için ön başvuru alınacak

750 engelli öğretmen ataması için ön başvuru alınacak

Milli Eğitim Bakanlığı, engelli öğretmen ataması için başvuru ve atama duyurusunu yayımladı. Engelli öğretmen ataması kontenjanları duyuruda yer almadı. 750 engelli öğretmen, 2018 ve 2020'de düzenlenen Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavına (EKPSS-Lisans Düzeyi) katılan adaylar arasından alınacak
Şimdi ailece eğlenme zamanı

Şimdi ailece eğlenme zamanı

https://gdetr.hit.gemius.pl/lshitredir/id=zUeQ1ObDv0tOQZ.SZgNp_IaSrmIdUwMElFWPZvPivqf.l7/fastid=dyabitjnuiecwbhxchampbrzvhkl/stparam=thrjcvnjmn/nc=0/gdpr=0/gdpr_consent=/url=https://www.molaistanbul.com/index?utm_campaign=Mola-Istanbul-Kasim21&utm_medium=manset_advertorial&utm_source=memurlar&utm_content=digitalhouse
MEB'de 15 yıldır çözüm bekleyen sorun: Uzman öğretmenlik

MEB'de 15 yıldır çözüm bekleyen sorun: Uzman öğretmenlik

Milli Eğitim Bakanlığında 15 yıldır çözüm bekleyen uzman öğretmenlik sorununda hala bir ilerleme kaydedilemedi.
Tarıma bereket, toprağa sağlık katar

Tarıma bereket, toprağa sağlık katar
Görevde yükselme sınav kurulunda sendika temsilcileri de bulunabilir mi? İşte Danıştay'ın kararı

Görevde yükselme sınav kurulunda sendika temsilcileri de bulunabilir mi? İşte Danıştay'ın kararı

Danıştay, görevde yükselme sınav kurullarında 'üç sendika üyesi' olsun talebini reddetti.
Orman Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınav paketi yayında

Orman Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
Yayımlanan üç öğretim görevlisi alımının üçü de kişiye özel şart içeriyor

Yayımlanan üç öğretim görevlisi alımının üçü de kişiye özel şart içeriyor

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi tarafından ilan edilen öğretim görevlisi kadroları tamamen kişiye özel şartlar içeriyor!
Hukuk mezunu memurlar 5. yargı paketinde yer almak istiyor

Hukuk mezunu memurlar 5. yargı paketinde yer almak istiyor

Hukuk fakültesi mezunu memurlar, istifa etmeden avukatlık stajı yapabilmelerine imkan sağlayacak düzenlemenin 5. yargı paketinde yer almasını istiyor
AFAD, personel alım ilanındaki hatayı düzeltti

AFAD, personel alım ilanındaki hatayı düzeltti

AFAD Başkanlığı 1101 sözleşmeli arama ve kurtarma teknisyeni ve çeşitli unvanlarda 648 sözleşmeli personel alımında, düzeltme ilanı yayımladı. Başkanlık ilan metninde yer alan "2.13. Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel olarak çalışmıyor olmak." maddelerini kaldırdı.
Memur enflasyon farkı belli oldu

Memur enflasyon farkı belli oldu

Açıklanan Ekim ayı enflasyon rakamlarına göre ilk dört ayda memur maaşlarına uygulanacak enflasyon zammı yüzde 3,71 oldu
Tarım Kredi Koop.Gaziantep ve Mersin Bölge Birliklerine 47 personel alacak

Tarım Kredi Koop.Gaziantep ve Mersin Bölge Birliklerine 47 personel alacak

Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Gaziantep ve Mersin Bölge Birliklerine 47 personel alacak. Son başvuru tarihi 8 Kasım 2021.
Bakan Özer: Yanlış yapanlar hakkında suç duyurusunda bulunuldu

Bakan Özer: Yanlış yapanlar hakkında suç duyurusunda bulunuldu

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Bakanlığının 2022 yılı bütçesinin TBMM Plan Bütçe Komisyonundaki görüşmelerinde milletvekillerinin sorularını yanıtladı.
Emniyet Genel Müdürlüğü 96 hizmetli alacak

Emniyet Genel Müdürlüğü 96 hizmetli alacak

Emniyet Genel Müdürlüğü 96 hizmetli alacak. Son başvuru tarihi 19 Kasım 2021.
WhatsApp, 3 yeni özelliğini duyurdu

WhatsApp, 3 yeni özelliğini duyurdu

Dünyanın en ünlü mesajlaşma uygulaması WhatsApp, masaüstü versiyonu için 3 yeni özelliğini Twitter?dan duyurdu.