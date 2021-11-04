Dizide tapu çalışanlarına hakarete sendikadan sert tepki

Bayındır Memur-Sen, Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz dizisinde tapu çalışanının rüşvet alırken gösterilmesine tepki gösterdi.

Bayındır Memur-Sen'den yapılan açıklama şöyle;

3 Kasım 2021 Çarşamba günü "Kanal D'' ekranlarında yayınlanan ve birçok kişinin izlediği "SADAKATSİZ'' isimli dizinin 37. bölümünde, dizi karakterinin Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğü yazılı bir binaya girdiği görülmektedir. Karakter buradan kamu hizmeti almaya çalışmıştır. Ancak dizi karakterinin başka bir dizi karakterinin sözde tapu memuruna rüşvet vermesi sonucu bu hizmeti alamadığı gösterilmek suretiyle Tapu çalışanları ve saygıdeğer kurumumuz alenen rüşvetçi damgasıyla kamuoyu önünde aşağılanmıştır.

Mesai mefhumu gözetmeden özveriyle çalışan bütün TKGM çalışanları çirkin bir ithamla karşılaşmışlardır. Kamuoyu nezdinde bu yanlıştan dönülmesi ve bir daha bu tarz incitici, yaralayıcı yakıştırmalarla karşılaşılmaması için başta "Kanal D'' olmak üzere tüm sorumluların hak ettikleri cezayı almaları için sendikamız Bayındır Memur-Sen tarafından Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuş olup, ilgili sahnelere ceza verilmesine ilişkin Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'na (RTÜK) şikayet dilekçesi yazılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

