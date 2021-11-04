2 çocuğunu kurtaran hamile kadın kendisini kurtaramadı
Batman'da yolun karşısına geçmek isteyen ve hamile olan Songül Şengül, iki çocuğu ile birlikte bir anda yola fırladı. Bu esnada yoldan geçen dolmuşun kendilerine çarpacağını anlayan anne Şengül, çocuklarını iterek kurtardı, ancak kendisi dolmuşun altında kalarak yaşamını yitirdi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 04 Kasım 2021 17:40
Edinilen bilgilere göre kaza, Gültepe Mahallesi Havaalanı karayolunda meydana
geldi. Araçların yoğun geçtiği yolda 22 yaşındaki Songül Şengül, iki çocuğu
ile birlikte yolun karşısına geçmek istedi. Hızla gelen dolmuşu fark eden anne
Şengül, aracın kendilerine çarpacağını anlayınca yanındaki 2 çocuğunu iterek
kurtarırken, kendisi dolmuşun altında kaldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine
112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk
incelemede, talihsiz kadın ile karnındaki çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.
Kazayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.