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Diyarbakır annelerinden biri daha evladına kavuştu

İçişleri Bakanlığı, "Terör örgütü PKK'dan kaçan 2 terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu. Birinin ailesi, 13 Mart 2020'den itibaren Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde devam eden evlat nöbeti eylemindedir" açıklaması yaptı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 04 Kasım 2021 18:44
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Diyarbakır annelerinden biri daha evladına kavuştu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dağa kaçırılan çocukları için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan annelerden birinin daha çocuğuna kavuştuğunu bildirdi.

Bakan Soylu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Evlat nöbetinde bir güzel haber daha. 33. kavuşma gerçekleşiyor. Diyarbakır annelerinden, Özlem anne de bugün, evladına kavuşuyor. İnşallah devamı da gelecek, annelerin cesareti ve kararlılığı tüm terör örgütlerini çökertecek."

- Bu yıl ikna çalışmaları sonucu teslim olan terörist sayısı 174'e yükseldi

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucu terör örgütü PKK'dan kaçan 2 teröristin daha güvenlik güçlerine teslim olduğu belirtildi.

Teslim olan örgüt mensuplarının, 2013'te PKK'ya katıldıkları, Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttüklerinin tespit edildiği aktarılan açıklamada, "Bahse konu örgüt mensuplarından birinin ailesi, 13 Mart 2020'den itibaren Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde devam eden evlat nöbeti eylemindedir. Teslim olan örgüt mensupları ile birlikte Diyarbakır'da 33. buluşma gerçekleştirilirken sadece ikna çalışmaları sonucunda, 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 174'e yükseldi." ifadelerine yer verildi.

#Diyarbakır anneleri# Evlat nöbeti# İçişleri Bakanı# Süleyman Soylu#
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