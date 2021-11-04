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Bıçaklanan doktor: Umarım caydırıcı bir ceza verilir

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde asistan hekim Ertan İskender'i (30) bıçaklayarak yaralayan hastası Bayram Nargüler, tutuklu yargılandığı davada, "Bir anlık sinirle cebimdeki bıçağı çıkartarak doktora sadece bir kez vurdum. Ertan İskender'den özür diliyorum" dedi. Ertan İskender ise, "Umarım caydırıcı bir ceza verilir. Sağlık çalışanlarına yapılan şiddeti bir nebze durduracak bir ceza umuyorum" dedi.

Kaynak : DHA
Eklenme : 04 Kasım 2021 19:57
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Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Poliklinik Bölümü'nde görevli asistan doktor Ertan İskender, 27 Mayıs'ta hastası Bayram Nargüler'in bıçaklı saldırısına uğradı. İskender, sırtının sağ kısmı ve sağ elinden yaralandı. Ameliyat edilen İskender, yaklaşık 1 hafta süren tedavisinin ardından hastaneden taburcu edildi. Olayın ardından gözaltına alınan Bayram Nargüler, savcılık ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Bayram Nargüler hakkında 'kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'hakaret' suçlarından 13 yıldan 22 yıla kadar hapisle cezalandırılması talebiyle dava açtı.

'ÖLDÜRME KASTIM YOKTU'

Tutuklu sanık Bayram Nargüler'in, Ankara 31'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlandı. Duruşmada sanık Bayram Nargüler, Doktor Ertan İskender ile taraf avukatları hazır bulundu. Sanık Nargüler, olay günü randevulu bir şekilde hastaneye gittiğini söyleyerek, "Muayene sıramı bekledim. Biraz uzun sürünce Ertan Hocayla konuşmak istedim, Ertan Hoca beni azarladı. Biraz daha bekledikten sonra tekrardan Ertan Hocanın odasına gittim. Tartıştık, bir anlık sinirle cebimdeki bıçağı çıkartarak doktora sadece bir kez vurdum. Ertan İskender'den özür diliyorum. Öldürme kastım yoktu" dedi.

Mahkeme heyeti, avukatların savunma yapmasının ardında sanığın tutukluluk halinin devamına karara vererek duruşmayı erteledi.

'SAĞLIK ÇALIŞANLARI ADINA BİR CEZA BEKLİYORUM'

Ertan İskender ve Avukatı Özge Kalyoncu Yılmaz, duruşmanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu. Avukat Yılmaz, "Sanık tamamıyla savcılıkta vermiş olduğu ifadenin tam tersi bir ifade vererek, o gün bıçağı kendisinin getirdiğini itiraf etti. Hatta bir tık ileri giderek, kendisinin her zaman randevulu olarak hastaneye geldiğini iddia etti. Mahkeme kararıyla hastane kayıtlarına bakılacak, randevusuz gelip doktorları taciz boyutu tespit edilecek" dedi.

'SANIĞI GÖRÜNCE ÇOK KÖTÜ HİSSETTİM'

Ertan İskender ise sağlığının bir nebze yerine geldiğini ama psikiyatrik tedavisinin devam ettiğini ifade ederek, "Sanığı görünce çok kötü hissettim ve bundan sonraki mahkeme aşamasında devam etmek istemiyorum. Umarım caydırıcı bir ceza verilir. Bu ceza sırf benim için değil, sağlık camiası adına da caydırıcı bir ceza olur. Sağlık çalışanlarına yapılan şiddetleri bir nebze durduracak bir ceza umuyorum. Bu arada biraz kısıtlılık ve uyuşma söz konusu ama elimi kullanabiliyorum, çalışmamı engelleyecek bir durum yok" diye konuştu.

#Ertan İskender
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