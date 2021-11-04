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Türkiye'nin en büyük iskan projesinde sona doğru

Artvin'in Yusufeli ilçesinde yapımı devam eden ve yıl sonu itibariyle su tutması planlanan Yusufeli Barajı nedeniyle sular altında kalacak ilçe merkezinin taşınacağı yeni yerleşim alanındaki çalışmalarda sona gelindi. 2 bin 654 hak sahibiyle Türkiye'nin en büyük iskan projesinde yeni ilçe merkezine taşınma işlemi 5 ay sürecek.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 04 Kasım 2021 20:32
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Türkiye'nin en büyük iskan projesinde sona doğru

Temelden 275 metre yüksekliğiyle Türkiye'nin birinci, dünyanın üçüncü en yüksek kemer barajı olacak Artvin'deki Yusufeli Barajında son hazırlıklar yapılıyor. Su tutma işleminin yıl sonu itibariyle başlamasının planlandığı baraj nedeniyle ilçe merkezinin taşınacağı yeni yerleşim yerinde çalışmalarda sona gelindi.

Mevcut ilçenin hemen üst kısmındaki bulunan Yansıtıcılar-Sakut mevkiinde üç ayrı bölgede 2015 yılında başlayan Yusufeli yeni yerleşim yeri altyapı çalışmalarında bugüne kadar 24 milyon metreküp kazı, 11 milyon metreküp dolgu yapılarak 153 hektar alan elde edildi. Yeni ilçe merkezinin kurulacağı alanda altyapı için kazı ve dolgu çalışmaları tamamlanırken; atık su, yağmur suyu, elektrik hatları, destekleme, yol, kaldırım, çevre düzenlemesi, toprak taşınması, sulama sistemi, dere ıslahı gibi sanat yapılarının inşasında da yüzde 90 seviyesine ulaşıldı. İlçe merkezi ile birlikte su altında kalacak Yeniköy, Irmakyanı, Çeltikdüzü, Meşecik, Çevreli, Tekkale ve İşhan köylerinin yeni köy yerleşim yerinin altyapı çalışmaları da sürüyor.

3 ayrı bölgede, 10 etap halinde çalışmalar devam ediyor

TOKİ tarafından yapılmakta olan Yusufeli ilçesi yeniden yerleşim üstyapı çalışmaları da 3 ayrı bölgede 10 etap halinde yürütülüyor. Birinci bölge olarak adlandırılan Sakut Vadisi'ndeki üstyapı inşaatı 1. etaptaki çalışmalarda hükümet konağı, ilçe emniyet müdürlüğü, adliye, PTT, kütüphane, ilçe gençlik ve spor müdürlüğü, kapalı spor salonu, merkez cami ve müftülük binası, öğretmenevi ve 16 derslikli ortaokul yapımı tamamlandı. Birinci bölgedeki 2. etap çalışmalarında da 518 konut, 69 dükkan, 2 ticaret merkezi, belediye hizmet binası ve 25 yataklı hastane inşaatı ile altyapı ve çevre düzenlemesi devam ediyor.

Birinci bölgedeki 3. etap üstyapı inşaatında ise 208 konut, 16 dükkan ve 6 ticaret merkezinin inşaatı devam ederken, fiziki gerçekleşme yüzde 5 olarak kaydedildi. İkinci bölge olarak adlandırılan Yansıtıcılar mevkiindeki 1. etaptaki 340 konut ve 16 dükkan inşaatında yüzde 50'lik fiziki gerçekleşme sağlanırken, 2. etapta inşa edilen 248 konut ve 32 dükkan inşaatının çalışması sürüyor.

İkinci bölge 3. etapta 336 konut inşaatı ile altyapı ve çevre düzenlemesi işinde yüzde 40, 4. etapta 250 konut ve 4 dükkan inşaatı ile altyapı ve çevre düzenlemesi işinde yüzde 60 seviyesine ulaşılırken, 5. etapta sürdürülen 226 konut, 4 dükkan ve toplam 812 dükkanlı 2 ticaret merkezi inşaatları devam ediyor.

Üçüncü bölgedeki 1. etapta 334 konut, 16 dükkan, ilçe jandarma komutanlığı, 24 derslikli lise ve sağlık ocağı inşaatları ile altyapı ve çevre düzenlemesi işi tamamlanırken, 2. etapta yürütülen 224 konut, 8 dükkan ve semt cami inşaatları ile altyapı ve çevre düzenlemesi işinde sona gelindi.

Baraj suları yüzünden Yusufeli ilçe merkezinin sular altında kalacak olması nedeniyle yürütülen yeni yerleşim yeri iskan projesinin Türkiye'nin en büyük iskan projesi olma özelliği taşıyor. 7 köyün kurulum çalışmaları devam ederken, bunun haricinde baraj nedeniyle 2 bin 654 hak sahibiyle ülkemizin en büyük iskan projesi gerçekleşmiş olacak. 2 bin 654 kişinin taşınacağı yeni ilçeye taşınma işlemi 5 ay sürmesi planlanıyor.

Kuralar çekildi hak sahiplerin evleri belli oldu

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı TOKİ Artvin Yusufeli Yeni Yerleşim Yeri konut projesi kura çekilişi geçtiğimiz aylarda sonuçlanarak isim listesi belirlendi. Yapılan kura çekimi ile beraber Artvin Yusufeli Yeni Yerleşim Yeri için beklenen ilk adım atılmış oldu.

#Yusufeli
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