Erdoğan'ın arşivden görüntüsü çıktı: Her zaman böyle yürüyormuş

Gazeteci Çağlar Cilara, Cumhurbaşkanı'nın geçmişteki videolarından bir derleme paylaştı. Yayınlanan videoda Erdoğan'ın 2014 yılından itibaren farklı yıllarda aynı yerde yaptığı yürüyüş görüntüleri yer alıyor. Videoda ayrıca 2017, 2018, 2019 ve 2020 yıllarına ait görüntüler de var. Görüntüye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, her zaman aynı şekilde yürüyüş tarzı sergiliyor.

Çağlar Cilara yaptığı paylaşımda "Tartışmalara konu olan yürüyüş ile bir öncekiler birebir aynı. Erdoğan'ın onlarca programını canlı takip ettim, yürüme şekli, tarzı böyle" notunu düştü.