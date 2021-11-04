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Polis memurundan resim sergisi

İstanbul Emniyeti Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Ali Kaçmaz'ın geleneksel motiflerle hazırladığı resimleri sergilenmeye başlandı. Kaçmaz'ın eserlerinde ay yıldız motifi ön plana çıktı. Ali Kaçmaz, eserlerden birini 2016 yılında Beşiktaş'ta gerçekleşen terör saldırısının hemen ertesi günü çizdiğini belirtti.

Kaynak : DHA
Eklenme : 04 Kasım 2021 21:35
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Polis memurundan resim sergisi

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü sosyal ve kültürel etkinlik çalışmaları kapsamında polis memuru Ali Kaçmaz'ın 15 grafik resimlerinden oluşan sergi, İstanbul Üniversitesi Prof. Dr. Fuat Sezgin Kongre ve Kültür Merkezi'nde ziyarete açıldı. Eserlerde ay yıldızı, lale ve göz motifleri dikkat çekti.

"PATLAMA ESNASINDA BEN DE ORADA GÖREVLİYDİM"

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetlerinde Büro Amirliği'nde görev yapan Ali Kaçmaz, eserlerinin detayları hakkında bilgi verdi.

Kaçmaz, ay yıldız motifli eserin, 10 Aralık 2016'da oynanan Beşiktaş-Bursaspor maçının ardından gerçekleşen ve 40'ı emniyet mensubu 47 kişinin şehit olduğu, 242 kişinin de yaralandığı terör saldırısına ithafen çizdiğini belirtti.

Kaçmaz, "Beşiktaş-Bursaspor maçından sonra malum terör saldırısı gerçekleşti. Şehitlerimize ithafen ay-yıldız motifi çizildi. O patlama esnasında ben de orada görevliydim. Benim için zor bir gündü. Sabaha karşı saat 05.00 sıralarında ancak evime gelebildim. O gün gördüğümüz manzara meslek hayatımızdaki belki de en zor zamanlardan biriydi. Eve gittikten sonra kalemi aldım elime. Canım ne kahve, ne çay, ne yemek istedi. Masanın başına oturdum ve çizimi gerçekleştirdim. Eserimde bizim bütünlüğümüzün hiçbir zaman bozulamaması gerektiğini anlattım. Bunu bir şekilde yansıtmam gerekiyordu. İnşallah herkes başarılı bulmuştur" dedi.

Eserini gösteren Kaçmaz, "Burada motifin başlangıcında küçük ay-yıldızlar var ve kan kırmızı renkler var. Bu renkler bizim şehitlerimizi sembolize eder. Burada gemi figürü var bu bizim denizlerdeki başarımızı sembolize eder. Burada Barbaros Hayrettin Paşalar, Seyid Ali Reisler, Piri Reisler aslında hepsini anlatır. Buradaki alevli yapılar bizim Anadolu insanının duygusal ve hareketli yapısını anlatır. Açmamış bir lale figürü, lale aynı zamanda kapalı. Kadeh tasavvufta ilahi aşk anlamına gelir" diye konuştu. Kaçmaz, cami figüründeki 16 hilalin Türk devletlerini, yıldız kısmındaki sert ve keskin hatların ise Türkiye'nin dik duruşunu sembolize ettiğini vurguladı.

15 ESERİN KİTAP HAZIRLIKLARI DA BAŞLADI

Kaçmaz, "Bu eserler 11 yıllık meslek hayatımda zorlu dönemlerde bana yardımcı oldu. Bu çalışmalar bazen gece 02.00'de, bazen görev bitiminde yapmış olduğum çalışmalar. Çalışmalarımın bazıları 7 hafta bazıları 3 ay sürdü. Herkesin polisin farklı yanını görmesini istedim, teşkilatımıza bu gözle bakmalarını istedim" diye konuştu.

Öte yandan, 15 eserin kitap hazırlıkları da başladı. Eserler birer sayfa anlatımla kitaplaştırılacak. İstanbul Üniversitesi Prof. Dr. Fuat Sezgin Kongre ve Kültür Merkezi'nde sergi 13 Kasım'a kadar ziyaretçilere açık olacak.

#polis memuru# Ali Kaçmaz
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