Gaziantep Valisi Gül, yurtta öğrencilerle bir araya geldi

Vali Gül, beraberindeki Vali Yardımcısı Bülent Uygur, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, İl Gençlik ve Spor Müdürü Muhittin Özbay ile İlTarım ve Orman Müdürü Mehmet Karayılan'la, Gaziantep Üniversitesi yerleşkesindeki Ümmü Gülsüm Yurt Müdürlüğü'nü ziyaret etti.Yurdun yemekhanesine geçen heyet, öğrencilerle bir araya gelerek yemek yedi. Yurt ve yemeklerle ilgili öğrencilerle görüşen heyet, öğrencilerin taleplerini dinledi.Heyet daha sonra yurttan ayrıldı.